Росія підсунула на "мінські" переговори сепаратистку, засуджену за тероризм.

Українська делеґація у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи відмовилася проводити переговори через спробу залучити до розмови Майю Пірогову – представницю екстремістського угрупування "ДНР", засуджену українським судом за тероризм.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці української делеґації.

"Російська делегація менш ніж за добу до початку засідання зробила технічне повідомлення про залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ громадянки України Майї Юр’ївни Пірогової, засудженої в Україні за тероризм. Українська делагація розглядає це як свідому спробу зірвати консультації, особливо зважаючи на попередній досвід блокування російською делегацією роботи політичної підгрупи саме таким чином. Українська делегація не проводить консультацій з особами, засудженими за тероризм", – ідеться в коментарі.

Українські парламентери вважають, що в такий спосіб російська делегація "намагається перекласти свою безпосередню та одноосібну відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, як-от обмін особами, що утримуються у зв’язку із конфліктом, розблокування роботи КПВВ з російської сторони тощо".

Україна закликала російських представників "повернутися до запланованих тристоронніх консультацій".

Учасники переговорів від України вже не вперше покидають переговори після появи Майї Пірогової – подібний випадок уже був навесні.

Згідно з даними у базі на сайті "Миротворець", Пірогова – з Донецька, їй 56 років, вона закінчила Донецький політехнічний інститут і Слов'янський педагогічний інститут. Займає позицію "директора департаменту державної інформаційної політики" у підрозділі терористичної організації "ДНР", котрий називає себе "міністерством інформації".

Шевченківський суд міста Чернівці 26 червня 2018 року заочно засудив Пірогову до 10 років ув'язнення за статтею 258-3, ч. 1 Кримінального кодексу (створення терористичної групи або терористичної організації). У суді довели, що дії Пірогової спрямовані на "порушення громадської безпеки, залякування населення, міжнародні ускладнення, пропаганду і поширення ідеології тероризму, а також вплив на прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування України".