"Там палає": Кулеба не здивований реакцією Росії на "Кримську платформу".

Міністр закордонних справ України Дмиртро Кулеба задоволений підсумками саміту "Кримської платформи" і не сприймає поважно обурення з боку Москви.

"Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає. Коротко кажучи: Слава Україні!", – написав Кулеба у Facebook.

Міністр поінформував, що в саміті взяли участь 46 іноземних делегацій. Згідно з підрахунками МЗС, за ці дні вийшло понад 300 публікацій про "Кримську платформу" у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії.

"Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу", – так оцінив Кулеба.

Міністр закордоннх справ Росії Сергій Лавров під час візиту до Угорщини назвав "Кримську платформу" "русофобською" акцією.

"Звичайно, це русофобська акція, штучно створена. І намагатимуться штучно ці настрої підтримувати, щоб підіграти ультрарадикальним неонацистським явищам в сучасній Україні. Цим проявам потурає і влада в Києві, і цим проявами потурають лідери західного світу", – сказав Лавров.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що офіційна Москва трактує участь окремих країн і міжнародних організацій в "Кримській платформі" як зазіхання на свою територіальну цілісність.

"Як ми і попереджали, будемо змушені розглядати участь окремих країн, міжнародних організацій і їх представників в "Кримській платформі" як зазіхання на територіальну цілісність Російської Федерації, що неминуче відповідним чином відіб'ється на наших відносинах".