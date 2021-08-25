"Там палає": Кулеба не здивований реакцією Росії на "Кримську платформу".

 

Міністр закордонних справ України Дмиртро Кулеба задоволений підсумками саміту "Кримської платформи" і не сприймає поважно обурення з боку Москви.

 

 

"Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає. Коротко кажучи: Слава Україні!", – написав Кулеба у Facebook.

 

Міністр поінформував, що в саміті взяли участь 46 іноземних делегацій. Згідно з підрахунками МЗС, за ці дні вийшло понад 300 публікацій про "Кримську платформу" у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії.

 

"Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу", – так оцінив Кулеба.

 

Міністр закордоннх справ Росії Сергій Лавров під час візиту до Угорщини назвав "Кримську платформу" "русофобською" акцією.

 

"Звичайно, це русофобська акція, штучно створена. І намагатимуться штучно ці настрої підтримувати, щоб підіграти ультрарадикальним неонацистським явищам в сучасній Україні. Цим проявам потурає і влада в Києві, і цим проявами потурають лідери західного світу", – сказав Лавров.

 

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що офіційна Москва трактує участь окремих країн і міжнародних організацій в "Кримській платформі" як зазіхання на свою територіальну цілісність.

 

"Як ми і попереджали, будемо змушені розглядати участь окремих країн, міжнародних організацій і їх представників в "Кримській платформі" як зазіхання на територіальну цілісність Російської Федерації, що неминуче відповідним чином відіб'ється на наших відносинах".

 

25.08.2021

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