Востаннє СДПН обганяло за рівнем електоральної підтримки ХДС/ХСС 15 років тому.

У Німеччині за п'ять тижнів до парламентських виборів Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) вперше за актуальні виборчі перегони обійшла за популярністю блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Це засвідчують опубліковані у вівторок, 24 серпня, результати опитування громадської думки, проведеного інститутом Forsa.

За СДПН готові проголосувати 23% виборців, що на два відсоткових пункти більше, аніж ще тиждень тому. ХДС/ХСС готові підтримати 22 відсотки німців. На підтримку «Союз90/Зелені» висловилося 18% респондентів. Ліберальна Вільна демократична партія користується підтримкою 12-и відсотків німців. Ксенофобська й водночас прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» налічує наразі 10% прихильників. Ще одна кремлефільска політична сила – Ліва партія – нараховує шість відсотків прихильників,

В опитуванні інституту Forsa брали участь 2,5 тис. осіб. Як відзначили демоскопи, СДПН обійшла за опитуваннями консерваторів вперше за 15 років. Про це повідомила газета Die Welt.

Вибори до Бундестаґу пройдуть в Німеччині 26 вересня. Політична сила, яка вирветься в лідери, отримає право сформувати уряд, а лідер її партійного списку за успішного формування кабінету міністрів очолить його.

Від СДПН канцлер-кандидатом є чинний міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz), він, до речі, очолює й рейтинг кандидатів. Якби вибори бундесканцлера проводили шляхом прямого голосування, то його б підтримали 30 відсотків німців.

Кандидатка в канцлерки від «зелених» Анналєна Бербок (Annalena Baerbock) ще навесні була незаперечним лідером, а нині займає другу позицію з підтримкою 15 відсотків.

Третім йде кандидат від ХДС/ХСС Армін Лашет (Armin Laschet), який почав втрачати підтримку після сильної повені на заході країни, яка сталася наприкінці липня. Нині за нього готові проголосувати лише 1%.