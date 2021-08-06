За два місяці до виборів ХДС/ХСС впевнено зберігає лідерство.

Згідно зі свіжою соціологією, переважна більшість німців позитивно оцінює Меркель на посаді бундесканцлерки.

Блок ХДС/ХСС уже п’ять місяців поспіль переконливо лідирує в соціологічних дослідженнях. За два місяці до виборів до німецького Бундестаґу за християнських демократів готові проголосувати 27 відсотків німців, котрі мають право голосу. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD.

Партія «Союз90/Зелені», котра була лідером популярності ще на початку цього року, продовжує втрачати електоральні позиції. Нині за неї готові проголосувати лише 19 відсотків німецьких виборців, що на відсоток менше, ніж у червні. Однак «зелені» зберігають друге місце в рейтингу популярності.

На третьому місці, як і раніше, – Соціал-демократична партія Німеччини. Вона покращила свій червневий результат аж на три відсоткові пункти й дихає у потилицю «зеленим». Наразі соціал-демократів готові підтримати 18% німців.

Покращили на один відсоток свій рейтинг ліберали з Вільної демократичної партії Німеччини. З 12-ма відсотками вони посідають четверту сходинку.

Проросійську ксенофобську партію «Альтернатива для Німеччини» нині підтримує 10% (-1%) німців. Ще за один лояльний до Москви політичний проєкт – Ліву партію – готові проголосувати шість відсотків виборців (-1%).

Цікавими є й рейтинги кандидатів у канцлери. На перше місце вирвався соціал-демократ, чинний віцеканцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz). Якби вибори бундесканцлера проводили шляхом прямого голосування, то його б підтримали 35 відсотків німців. Це на шість відсотків більше, ніж у червні.

Другим йде кандидат від хадеків, голова ХДС Армін Лашет (Armin Laschet). З червня він втратив вісім відсотків прихильників, нині за нього готові проголосувати 20%.

Кандидатка в канцлерки від «зелених» Анналєна Бербок (Annalena Baerbock) ще навесні була незаперечним лідером, а нині займає третю позицію з підтримкою 16 відсотків. Відтак втрата у порівнянні з червнем становить два відсоткових пункти.

Щодо все ще чинної бундесканцлерки Анґели Меркель, то соціологія показує, що переважна більшість громадян Німеччини позитивно оцінюють багаторічну її діяльність на посаді. Аж 75% респондентів вважають, що за останні 16 років Меркель проявила себе мудрим державним лідером. При цьому лише 20% мешканців ФРН висловили протилежну точку зору. Крім того, як з'ясували соціологи, 78% опитаних заявили, що Меркель досить компетентний політик, 77% назвали її сильним лідером, а 71% вважають, що чинна керівниця уряду Німеччини заслуговує довіри.

Опитування проводилося з другого до четвертого серпня. У ньому взяли участь 1312 осіб, старших за 18 років.

Нагадаємо, що вибори до німецького Бундестаґу заплановані на 26 вересня.