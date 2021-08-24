У Києві пройшов Марш захисників України.

 

У Києві після офіційних урочистостей з нагоди 30-ліття проголошення Акта державної незалежності пройшов Марш захисників України. Нагадаємо, ця ініціатива вперше зародилася 2019 року, після того як Президент України Володимир Зеленський скасував військовий парад. Хоч цього року Зеленський і підписав указ про проведення параду, ветеранські середовища вирішили продовжити традицію з народним маршем.

 

 

Як повідомила аґенція "Укрінформ", колону очолили родини загиблих учасників російсько-української війни. За ними пройшли родини героїв Небесної Сотні та поранені учасники Революції Гідності, родини полонених і зниклих безвісти учасників російсько-української війни та поранені учасники російсько-української війни.

 

Колона вирушила від парку Шевченка і далі попрямувала в бік Майдану Незалежності. Участь у марші взяли тисячі людей.

 

 

 

У колоні були й військові медики та капелани.

 

Ветерани крокували у так званих "коробках". Їхній порядок у колоні визначався за територіальним принципом. Ветерани з Києва ішли у першій “коробці”, за ними – “коробки” з інших областей.

 

Наступними крокували “коробки” різних військових підрозділів, бригад і батальйонів.

 

 

В окремі колони вступали групи осіб з деяких громадських організацій, крокували також волонтери.

 

Учасники ходи несли портрети своїх рідних, котрі загинули на сході України.

 

Під час маршу лунали патріотичні пісні.

 

Вздовж всього маршруту колони люди аплодували учасникам ходи.

 

Марш проходив без політичних гасел.

 

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