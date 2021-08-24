Броньовані "Козаки", "Нептун" і Javelin: військовий парад на Хрещатику.

 

На Хрещатику відбувся військовий парад до 30-річчя проголошення Акта про державну Незалежність України.

 

 

Парад складався із трьох частин: урочистий марш пішої колони, проліт повітряних суден і проїзд механізованої колони.

 

Рух піших колон відкрив зведений підрозділ сил безпеки і оборони України. Одразу за ним – ветерани Антитерористичної операції й операції Об’єднаних сил, повдіомляє "Укрінформ". Цей парадний розрахунок уособлює бойове братерство всіх видів і родів військ. На грудях багатьох учасників були нагороди, отримані за відвагу в боях із російським агресором.

 

Від Збройних сил України Хрещатиком прокрокувало понад 20 парадних розрахунків. Загалом у параді взяло участь 36 розрахунків.

 

У військовій ході взяли участь представники країн-партнерів. Так, Хрещатиком пройшли американські військовики зі Спільної багатонаціональної навчальної групи-Україна (JMTG-U), представники Литви, Польщі, Латвії, Чехії, Фінляндії, Словаччини, Українсько-Польсько-Литовської бригади.

 

Вперше виступив зведений міжнародний оркестр, у виконанні якого пролунала “Ода до радості”.

 

Майже 90% техніки, яку бачили на параді, – це новітні зразки. Серед військової техніки українського виробництва були бронеавтомобілі “Козак-2”, “Козак-2М1”.

 

Хрещатиком проїхали бойові машини реактивної артилерії “Град” та реактивна система залпового вогню “Вільха”. Також глядачі побачать гаубиці 2А36 “Гіацинт-Б” і 2А65 “МСТА-Б”.

 

 

Серед бойової техніки – самохідна пускова установка оперативно-тактичного ракетного комплексу “Сапсан”, береговий ракетний комплекс РК-360МЦ “Нептун”, самохідні вогневі установки “БУК-М1”, зенітний ракетний підрозділ, озброєний комплексом С-300ПС, і наземна рухома завадозахищена радіолокаційна станція П-18 “Малахіт”.

 

Спеціалізовані бронеавтомобілі “Варта” проїхали Хрещатиком із переносними протитанковими ракетними комплексами Javelin.

 

Також на параді показали комплекси радіоелектронної боротьби “Буковель”, тактичні мобільні системи пеленгації “ТіСіАй-903-2”, тактичні бойові колісні машини “Онцилла”, бронетранспортери БТР-4К, БТР-4Е, БТР-3ДА, мобільні мінометні установки “БАРС-8”, бойові машини піхоти БМП-1 ТС і підрозділ панцирників Т-64БМ2, які очолив основний бойовий танк “Оплот”.

 

Над Хрещатиком пролетіли багатофункціональні французькі вертольоти EC-225 LP ДСНС та НГУ, прикордонні патрульні літаки DA-42. Також пролетіли KC-135 Стратотанкер ВПС США та P-8 Посейдон ВМС США.

 

Від міжнародних партнерів участь брали літальні апарати UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, Еврофайтер, Тайфун.

 

У небо здійнявся найбільший транспортний літак у світі – Ан-225 “Мрія”.

 

Винищувачі МіГ-29 з сигнальними ракетами та димами кольору Державного Прапора України завершили урочистий парад.

 

 

24.08.2021

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