Буковина другу добу опиняється серед лідерів за кількістю випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 692 нові випадки коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб) 

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували в Києві (132), в Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.

 

За вчора шпиталізували 410 осіб.

 

Упродовж доби зафіксували 27 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. 

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 275 863 особи. Померла 53 501 людина.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб) 

 

24.08.2021

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