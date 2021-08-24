Буковина другу добу опиняється серед лідерів за кількістю випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 692 нові випадки коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували в Києві (132), в Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.
За вчора шпиталізували 410 осіб.
Упродовж доби зафіксували 27 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 275 863 особи. Померла 53 501 людина.
Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)
24.08.2021