Учасники "Кримської платформи" підписали декларацію – залишили рядок для Росії.

Учасники "Кримської платформи" підтвердили підтримку територіальної цілісності України, засудили тимчасову окупацію Криму, мілітаризацію півострова, порушення прав людини та свободи судноплавства в регіоні й закликали Російську Федерацію до конструктивної участі в діяльності платформи.

Про це йдеться у спільній декларації за результатами саміту, опублікованій на сайті МЗС.

"Учасники Міжнародної Кримської платформи не визнають і продовжують засуджувати тимчасову окупацію та незаконну анексію Криму, яка є прямим викликом міжнародній безпеці із загрозливими наслідками для міжнародного правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав", – йдеться у документі.

Учасники саміту підтвердили відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.

Декларацією засуджено порушення і зловживання та системні неправомірні обмеження прав людини і основних свобод, яких зазнають мешканці Криму, триваючу мілітаризацію Криму, яка підриває безпеку і стабільність у всьому Чорноморському регіоні, та перешкоджання правам і свободам судноплавства.

Декларацією створено Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права.

"Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією, зобов'язання розглянути запровадження додаткових політичних, дипломатичних, обмежувальних санкцій відносно Росії у разі подальшої агресії, об'єднання зусиль всіх країн-учасниць нашої Кримської платформи задля зміцнення безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні", – прокоментував Президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що "вперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом", і, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим та забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних та правозахисних організацій, передає "Укрінформ".

У декларації йдеться: учасники вирішили продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією й розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо РФ, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника Платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно і якщо дії Росії цього вимагатимуть.

Крім того, зазначається, що учасники платформи будуть протистояти новим викликам та гібридним загрозам, які постійно змінюються, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму, та підтримувати спільні зусилля з посилення стійкості до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні.

Водночас Росію закликали виконувати свої зобов’язання як держави-окупанта відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та інших застосовних норм міжнародного права і негайно припинити всі порушення прав людини і зловживання щодо жителів Криму, забезпечити повний і безперешкодний доступ до Криму для усталених регіональних і міжнародних моніторингових механізмів з дотримання прав людини, зокрема Місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, а також для правозахисних неурядових організацій.

Учасники саміту вирішили об'єднати зусилля, спрямовані на захист прав і свобод цивільного населення, яке мешкає в окупованому Криму, і домогтися негайного та беззастережного звільнення громадян України, незаконно затриманих або засуджених Росією з політичних мотивів та її державними агентами як на території окупованого Криму, так і на території РФ.

Крім того, декларація передбачає, що учасники розглянуть можливість підтримки економічних, інфраструктурних та екологічних проєктів, які сприяли б подальшому розвитку регіонів України, що межують з тимчасово окупованим Кримським півостровом.

Учасники саміту підтвердили свою рішучість підтримувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Криму та закликали Російську Федерацію залучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи.

Президент України Володимир Зеленський заявив на саміті: декларація "Кримської платформи" відкрита для підписання іншими країнами.

“У кожній країні буде визначено відповідального високопосадовця для подальшої співпраці із новоствореним офісом Кримської платформи. Хочу наголосити: декларація відкрита до приєднання інших держав, інших міжнародних організацій, і я впевнений – дуже багато з них приєднаються вже незабаром”, – сказав Зеленський.

На його думку, головний здобуток саміту – в тому, що він відбувся “попри всі палиці в колеса, зусилля, скажімо так, третіх сторін”. “Інноваційний саміт Кримської платформи – це вже не слова, не анонси, це реальний майданчик, який почав роботу”, – потрактував Зеленський.

Понад те, Президент України сказав, що чекає на декларації підпису самої Росії. Зеленського, зокрема, вразило, що Росія не брала участі в саміті, проте активно його обговорювала. “Одним словом, була настільки активна, що склалося враження, ніби вона повноцінний учасник Кримської платформи”, – зазначив Зеленський.

"Запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної трагічної помилки. Я обіцяю, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для підпису представника Російської Федерації. Думаю, що, скоріш за все, цей підпис буде останній на останньому саміті Кримської платформи в Ялті”, – підсумував він.