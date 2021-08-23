У Києві стартував саміт "Кримської платформи".

У Києві розпочав роботу саміт "Кримської платформи". До Києва з'їхалося 45 делеґацій. Президент Зеленський заявив, що цей майданчик має змусити Росію до переговорів про деокупацію півострова.

Форум відбувається у комплексі "Парковий". Перед початком засідання відбулася офіційна церемонія спільного фотографування делегацій. Співачка Джамала виконала композицію "1944" – пісню, присвячену пам'яті кримських татар, депортованих сталінським режимом, котра перемогла на "Євробаченні" 2016 року.

Учасники саміту за підсумками дня підпишуть декларацію, котра, зокрема, передбачає підтвердження Україною готовності політики невизнання спроби анексії Автономної Республіки Крим Росією до моменту деокупації.

“Сьогодні ми ухвалюємо спільну декларацію держав-учасниць міжнародної "Кримської платформи". У декларації ми надаємо однозначну оцінку незаконним діям Російської Федерації, підтверджуємо нашу готовність політики невизнання спроби анексії Криму аж до моменту його деокупації”, – заявив у вступному слові Володимир Зеленський.

Президент додав, що питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного ще на сім років, тому необхідно вже сьогодні зосередитися на практичній роботі та координації зусиль із конкретних питань. Зокрема тих, які стосуються посилення санкцій, захисту прав людини, подолання екологічних та економічних наслідків окупації, забезпечення свободи навігації у Чорному та Азовському морях, передає "Укрінформ".

Зеленський додав, що декларація буде відкритою для приєднання міжнародних партнерів. Він висловив переконання, що документ створить міцне політичне підгрунття для спільної роботи України та партнерів.

"Україна спільно з вами, нашими друзями, міжнародними партнерами, учасниками "Кримської платформи", починає писати нову главу в історії України, в історії українського Криму. Це глава про деокупацію. Деокупація – це кінцева мета моя, нашої держави, щоденної роботи Кримської платформи. Синергія наших зусиль має змусити Росію сісти за стіл перемовин про повернення нашого півострова”, – прокоментував Зеленський.

Президент зауважив, що Україна потребує ефективної підтримки на міжнародному рівні. Він висловив переконання, що спільні зусилля допомогли би позбутися збройної агресії Росії.

“Поки що ми не повернули Крим Україні. Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим розпочалася 20 лютого 2014 року і триває вже 2741 день. Занадто багато, якщо чесно, часу втрачено. Ми більше не повинні втрачати жодного дня”, – сказав Зеленський.

Керівник держави мріє, що 23 серпня 2021 року ввійде в історію як день початку деокупації Криму та Севастополя. “Окупація півострова Крим почалася в Москві, деокупацію Криму точно ми розпочнемо в Києві. Давайте починати”, – додав Президент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив у своєму виступі, що Україна зазнала величезних економічних втрат від тимчасової окупації Росією Криму і загальні потенційні збитки оцінюють в понад 100 мільярдів доларів США.

"Це втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це втрачена промисловість, а головне – це негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора", – сказав керівник уряду.

Він наголосив, що одне з пріоритетних завдань – змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів почати платити за свої дії. "Уже маємо не один позитивний приклад, коли українські державні та приватні структури виграють відповідні судові процеси", – додав Шмигаль.

Участь у саміті підтвердили 45 країн. Зокрема, на рівні президентів представлені: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія. Також у "Кримській платформі" бере участь президент Європейської ради. На рівні прем’єр-міністрів – Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція. Дві держави – Швейцарію та Чеську Республіку – представлятимуть керівники парламентів.