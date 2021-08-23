ВР закликала світову спільноту до співпраці на "Кримській платформі".

Верховна Рада України закликала світову спільноту до співпраці в рамках "Кримської платформи" та засудила примусову паспортизацію Росією громадян України на тимчасово окупованих територіях.

За ухвалення відповідної постанови під час позачергової сесії 23 серпня проголосувало 283 народних депутатів, передає УНІАН ("Слуга народу" – 202, "Європейська солідарність" – 22, "Голос" – 15, "Батьківщина" – 15, "Довіра" – 11, "За майбутнє" – 10, позафракційні – 8).

Реєстраційний номер постанови – №5775. Її повна назва – "Про Звернення ВР до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках "Кримської платформи" для протидії агресії Російської Федерації".

У своєму зверненні Верховна Рада закликала парламентські інституції міжнародних організацій та парламенти іноземних держав до посилення міжпарламентського співробітництва у рамках "Кримської платформи" з метою консолідації зусиль та здійснення міжнародного політико-дипломатичного тиску на державу-окупанта – РФ для захисту демократичних ідей та цінностей.

Український парламент звернувся до держав-членів ООН із закликом підтримати "Кримську платформу" як інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і відновлення територіальної цілісності України, а також долучитися до роботи "Кримської платформи" на урядовому, парламентському та експертному вимірах.

Крім того, ВР звенулася до парламентських асамблей міжнародних організацій та Європарламенту із закликом схвалити рішення на підтримку "Кримської платформи" та закликати їхні держави-члени долучитися до роботи "Кримської платформи" на урядовому, парламентському та експертному вимірах.

Верховна Рада також закликала міжнародне співтовариство утриматися від підтримки дій та ініціатив РФ, прямо чи опосередковано спрямованих на протидію діяльності та розвитку "Кримської платформи" як інструменту консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованої території Криму і Севастополя та відновлення територіальної цілісності України.

Серед іншого, ВР наголосила на важливості збереження міжнародної політики невизнання спроби анексії РФ Криму та Севастополя, запобігання порушенням державою-окупантом та її окупаційними адміністраціями норм міжнародного права, фундаментальних прав, свобод та інтересів громадян України, забезпечення безпеки у регіоні Чорного та Азовського морів, зокрема, припинення мілітаризації Криму та Севастополя, а також частин Чорного і Азовського морів, та забезпечення свободи мореплавства в регіоні.

Український парламент засудив примусову паспортизацію Росією громадян України на тимчасово окупованих територіях, наголосив на невизнанні паспортів РФ, виданих на тимчасово окупованих територіях, та закликав іноземних партнерів не визнавати ці документи та посилити тиск на Росію з вимогою припинити незаконну паспортизацію.

Також у своєму зверненні ВР закликала іноземних партнерів до посилення політико-дипломатичного та економічного тиску на РФ, у тому числі, шляхом впровадження додаткових санкцій у відповідь на триваюче порушення нею норм міжнародного права, а також до пошуку шляхів подолання наслідків злочинної діяльності держави-окупанта та її окупаційних адміністрацій у військово-політичній, економічній, екологічній, культурній, релігійній сферах регіону.

Верховна Рада висловила підтримку реалізації внутрішньодержавних проектів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Криму та Севастополя, на захист та відновлення прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або були вимушені переселитися з неї і перебувають в інших регіонах України, а також на зміцнення стійкості південних областей України.

Крім того, український парламент вкотре виголосив вимогу до Росії з приводу повного виконання своїх міжнародних зобов'язань та виведення з території України своїх збройних формувань, включаючи ті, над якими вона здійснює прямий або опосередкований контроль, виведення озброєння та військової техніки, припинення злочинної практики зміни демографічного складу населення тимчасово окупованих територій Криму та Севастополя, системних порушень прав людини, у тому числі, прав корінних народів, зокрема, права на збереження культурної спадщини та свободу віросповідання, а також припинення вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності та повернення Україні повного контролю над її територією у міжнародно визнаних кордонах.

Так, ВР наголосила на важливості вироблення уніфікованих та консолідованих позицій міжнародної демократичної спільноти у протидії російській агресії проти України та закликала друзів і партнерів "Кримської платформи" ініціювати створення Міжпарламентської координаційної ради "Кримська платформа".

Зауважується, що така рада здійснюватиме діяльність на засадах, зокрема, координації зусиль на міжпарламентському рівні у сфері розвитку і дотримання політики невизнання анексії Кримського півострова Росією; парламентського контролю у сфері запровадження обмежувальних заходів (санкцій) щодо РФ як держави-агресора і держави-окупанта, її посадових осіб, фізичних і юридичних осіб, причетних до неправомірної окупації та спроби анексії; координації та узгодження позицій та кроків держав-учасниць "Кримської платформи" в рамках міжнародних організацій, на міжнародних конференціях, форумах та інших заходах під час розгляду питань деокупації та відновлення територіальної цілісності України.

Також йтиметься про посилення міжпарламентського співтовариства та об’єднання зусиль, спрямованих на захист прав і свобод цивільного населення в тимчасово окупованих Криму та Севастополі; парламентський контроль за реалізацією проектів, спрямованих на подолання економічних та екологічних наслідків російської окупації частини території України.