Розмаїття підготувань

Поки пуштуни, хазарейці та інші джемшиди з фірюзкухами готуються вивести свій локальний апокаліпсис на глобальний рівень, громадяни України та причетні рихтують свята та усілякі платформи. Огляд подій тижня в Україні

Візит тижня

Перед відвідинами Ангелою Меркель Москви і Києва стало відомо, що пенсія поки що чинної канцлерки Німеччини становитиме 15 тисяч євро, за державний кошт працюватимуть на неї водій та секретар. Ця інформація дуже втішила всіх занепокоєних, які тепер можуть спокійно видихнути і не перейматися, що пані Ангела після відставки піде працювати в "Газпром", як який Шредер. Поки що Меркель у ролі "кульгавої качки" виконує свою "лебедину пісню" і займається "човниковою дипломатією". Навіть у епоху тотальної політкоректності в Німеччині в її бік відпускають замішані на орнітології словосполучення.

З духопідйомного у київській зустрічі лідерів двох країн було вручення Зеленським Меркель ордену Свободи за, як сказав вітчизняний президент, багаторічну підтримку України в ключових питаннях. Нагорода не викликала ейфорії у високоповажної фрау, бо, як знову ж таки казав Зеленський, спільної мови щодо появи німецької зброї у ЗСУ не знайшли, а фразою "Важливо, щоб у рамках "нормандського формату" Україна, Німеччина та Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який має бути заснований на кластерах" Зеленський нічого нового не сказав. Навряд чи підняло настрій Меркель питання на прес-конференції чи не надто догоджає вона росіянам? Канцлерка чесно відповіла, що не догоджає, а "Північний потік-2" буде функціонувати, бо nothing personal. only bussines. Цього фрау Меркель щоправда не говорила, але у газовій темі і проблемах України, які виникнуть після запуску того газогону ясно і без слів.

А у вересні в Німеччині буде новий канцлер і Зеленському доведеться вигадати, як і його запросити до Києва, щоб за щось нагородити і поговорити про виклики сучасності.





Платформа тижня

"Кримську платформу" на Банковій представляють як ледь не найбільший міжнародний український прорив. Трохи вистудила бравурний настрій команди Зеленського все та ж Меркель, коли зайшла мова про зміни у складі німецької делегації на цьому заході - на" Кримську платформу " планувався візит міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, але замість нього приїде міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайер. "Те, що наш міністр закордонних справ не приїде - не пов'язано з нашими відносинами з Росією, але з тим, яка ситуація зараз склалася в Афганістані", - сказала канцлерка чим дала розкішну підказку продвацям на гуртовому ринку "Шувар". Тепер на питання "Чого яйця (олія) так подорожчали?" негоціанти можуть авторитетно кивати в сторону Гіндукуша і казати "це пов'язано з ситуацією в Афганістані".

Попри німецькі перестановки зібрання на "Кримській платформі" буде потужне. Не кожен день по Києву можуть гуляти 9 президентів, перші люди з Європейської Ради і Єврокомісії, прем'єри і спікери парламентів. Всі ці дійові особи представлятимуть понад сорок країн і організатори таким масштабом можуть трохи пишатися.

Головну мету "платформи" барвисто охарактеризував міністр закордонних справ Кулеба: "Ми виведемо Росію з "глухого кута" й з Криму. Це ж політика. І є два вибори завжди в політиці: або ти сидиш та нічого не робиш, чекаєш, "поки півень свисне", або ти всіляко допомагаєш "півню свиснути". Ось і все! Це стратегія, перевірена історією". І це вже помаленьку вдається, бо ще задовго до саміту в Кремлі підняли ґвалт, що вживуть санкцій до учасників "платформи", бо вони зазіхають на їхні "споконвічні території". Значить, правильна "Кримська платформа". Треба проводити

Інсталяція тижня

На рівному місці виставити себе в тім'я битим українська влада вміла з часів царя Гороха, але сучасні керманичі демонструють, що нема меж досконалості. Різнокольорові монстрики біля Офісу президента мали символізувати творчість художниці Марії Приймаченко натомість перелякали химер з будинку побудованого Городецьким. З креативу на Банковій посміялися і майже забули, а вибрик з декораціями, що відтворюють часи розвинутого соціалізму на Алеї Небесної сотні згадуватимуть без сміху ще довго. Логічного пояснення появи макетів квартир-"хрущовок" і тумбочок з газованою водою на місці, де гинули люди знайти неможливо. Але Офіс президента ще більше продемонстрував власну недолугість, коли довший час віднєкувався від авторства бедламу, як капосний першокласник, а потім признався, що ноги тих "газ-бульок" та решти картону ростуть саме від них.

Регулярність провалів вже не вражає, але цікаво на граблі яких розмірів наступлять в Офісі наступного разу, а те, що наступний раз буде сумнівів не викликає.

Бюро тижня

І в ХХІ столітті в Україні збереглася віра в панацею. Часто в ролі ліків від всіх болячок виступають структури, які з'являться і всім негайно зроблять щастя. В ідеалі НАБУ, САП і НАЗК мали викоренити корупцію секунд за вісім, до ДБР приїздили б на стажування послідовники Едґара Гувера, але щось пішло не туди і від існування тих абревіатур найбільше втіхи мали журналісти, бо було про що писати в плані скандалів чи просто недолугостей.

Новітні чіпи і дейли поспішатимуть на допомогу державі з будинку при вході у який висить табличка Бюро економічної безпеки. У те, що цей орган щось кардинально змінить і всіх потребуючих економічно убезпечить вірять глибоко наївні оптимісти, але зі скандалами etc БЕБ вже потоваришував, коли претендент на посаду голови Бюро Данилюк засвітив кулаком в око колишньому соратнику Мілованову. Останній очолював комісію, яка б мала обрати шефа новоствореної структури, тривав процес довго, але не нудно, і нарешті добіг кінця - БЕБ очолив відомий у відповідних колах Вадим Мельник. Про цього добродія відомо, що він має звання полковника податкової міліції, до 2013 року він керував управлінням розслідування особливо важливих справ та працював у Міністерстві доходів та зборів, потім займався фінансовими розслідуваннями у Державній фіскальній службі і навіть викладав в університеті ДФС України та Сумському державному університеті. Пікантності фігурі Мельника додає той факт, що декларацію про свої доходи і майно Вадим Іванович подавав ще аж в 2014 році і тоді з задекларованих ним 1 294 582 гривні доходу 1 183 679 гривень виявилися подарунками. Скільки Мельник заробляє зараз і чим володіє в НАЗК не знають або знають, але не кажуть.

Навряд чи цей персонаж потішить публіку перфоменсами в стилі Данилюк vs Мілованов (полковник-податківець звик діяти по-іншому), але охочі можуть позичити кавальчик позитиву у згаданих наївних оптимістів і сподіватися, що від БЕБ буде якийсь профіт.