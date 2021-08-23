Чернівеччина серед лідерів за кількістю добових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 610 нових випадків коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід, лютий–серпень (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (164), у Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

За неділю шпиталізували 425 людей.

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За добу в Україні зафіксували 17 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

За весь час едемії в Україні захворіла 2 275 171 особа. Згідно з офіційною статистикою, померло 53 474 людини.

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