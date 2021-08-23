Візит Меркель: Зеленський не почув конкретних ґарантій щодо Nord Stream 2.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про те, що вона дуже серйозно сприймає занепокоєння з українського боку щодо "Північного потоку-2", і офіційний Берлін переконує Росію зберігати транзитні відносини із Україною.

Про це Меркель заявила за підсумками зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Укрінформ".

Канцлер Німеччини запевнила, що обговорювала українські аргументи на переговорах із Володимиром Путіном у Москві.

"І ми дуже чітко говорили про те, що ми у європейських рамках виступаємо за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використати цей газогін як зброю", - акцентувала канцлер Німеччини.

Меркель поінформувала, що нещодавно призначений спеціальний уповноважений німецького уряду із забезпечення газового транзиту через Україну Георг Граф Вальдерзее "уже зараз" починає перемовини, щоб договір про транзит був продовжений після 2024 року.

"Я з російським президентом говорила про те, що ми хочемо якомога швидше продовжити договір, який триває до 2024 року. Ми будемо говорити про це у Європі і з компаніями, які з цим пов’язані", - пообіцяла Меркель.

Вона запевнила, що Німеччина і США єдині у тому, що газ не можна використовувати як зброю, тому ці перемовини будуть вести разом з американцями.

"Ми обмінялися думками з Президентом України, якими є очікування з українського боку. Тому з мого боку спільна заява США і Німеччини означає більше обов’язків для Німеччини", - зазначила канцлер.

Президент України Володимир Зеленський повідомив: він обговорив із Ангелою Меркель питання продовження транзиту газу територією України після 2024 року, однак без конкретики.

"Ми обговорювали з пані канцлер питання щодо продовження договору про транзит газу через територію України після 2024 року. Поки що, вважаю, це дуже загальні речі. Завтра дійсно важлива зустріч: будуть зустрічатися три міністри енергетики - США, України і Німеччини. Може, там з'являться більш конкретні речі", - зазначив Зеленський.

Президент також розповів, що з Меркель обговорювали і питання переходу України на зелену енергетику. При цьому він наголосив, що це потребує "дуже великих грошей і великого терміну".

"Тому я хочу зрозуміти, що буде отримувати Україна, що може втратити наша держава після того, як закінчиться договір 2024 року, і хто дає конкретні гарантії Україні", - констатував Зеленський.

"Я вважаю, що це - зброя. Я вважаю, що не помічати, що це небезпечна зброя не тільки для України, а для всієї Європи, неправильно. Говорити про "Північний потік-2" як про економіку Україна точно не буде. І тому я вважаю, що це настільки небезпечно, що навіть зараз, коли він не добудований, ми бачимо, хто контролює газові ціни в Європі, ми бачимо, як вони змінюються, як вони стрибають вверх", - заявив Зеленський.

Він вкотре наголосив, що проєкт "Nord Stream 2" є питанням політичним і безпековим.

"Добудова "Північного потоку", а потім його імплементація, користування ним призведуть до великих ризиків. Це буде на руку тільки Російській Федерації", - підкреслив Президент.

Водночас він додав, що основні ризики серед усіх країн нестиме Україна.

Натомість прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з Меркель сказав, що Україна таки сподівається на застосування Європейським союзом "заходів протидії введення в експлуатацію цього проєкту", а також на збереження статусу України як постачальника й транзитера природного газу до EU.

"Пріоритетом та стратегічною метою є інтеграція української енергосистеми в європейську мережу ENTSO-E. Україна неухильно дотримується взятих зобов’язань для реалізації повної інтеграції, запланованої на 2023 рік, яка дасть Україні реальну енергонезалежність та можливість відокремитися від енергосистем РФ та Білорусі", - додав прем’єр-міністр.

Зі слів голови уряду, перспективними напрямами є співпраця у сфері відновлювальної енергетики і водню. "Ми зацікавлені в пілотних водневих проєктах з німецькими партнерами для початку спільного виробництва й транзиту водню в Німеччину і Європу. Німецькій стороні передано на розгляд кілька українських проєктних пропозицій щодо водню", - сказав Шмигаль.

Між тим, НАК "Нафтогаз України" і німецька газова компанія RWE Supply&Trading у день візиту до Києва канцлера ФРН Ангели Меркель підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку водневих проєктів.

"Ми розглядаємо можливість транспортування зеленого водню як суміш з природнім газом через існуючу систему газопроводів або окремими газопроводами, або ж суднами. Найшвидший варіант це транспортування зеленого водню у вигляді зеленого аміаку суднами-газовозами. Вже зараз ми починаємо працювати над пілотним проєктом по виробництву зеленого водню, який ми будемо перетворювати в зелений аміак і транспортувати його до Німеччини", - сказав на брифінгу голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Меркель про "Кримську платформу"

Ангела Меркель запевнила, що дата її візиту до Києва напередодні саміту "Кримської платформи" зумовлена бажанням обговорити більше питань у двосторонньому форматі і не пов’язана з відносинами з Росією.

"І "Кримська платформа" завтра відіграє важливу роль. На жаль, наш міністр закордонних справ завтра не зможе прилетіти – це пов’язано з тим, що ситуація в Афганістані дуже важка… Приїде наш міністр економіки та енергетики, і завтра будуть проведені важливі перемовини на полях саміту "Кримської платформи", які пов’язані з політикою в енергетичній галузі", - сказала Меркель.

Коментуючи припущення журналіста, що вона особисто не братиме участь у саміті "Кримської платформи" через бажання "догодити Росії", канцлер заявила, що "ні, це не свідчить про те".

"Я чітко сказала, що ми вважаємо анексію Криму порушенням міжнародного права, і тут нічого не змінилося. Моїм візитом, який відбувається напередодні "Кримської платформи", ішлося про те, щоб мати можливість обговорювати і питання Мінських домовленостей, і Нормандського формату", - зазначила канцлер.

З її слів, це такий прощальний двосторонній візит, оскільки як канцлер в Україну вона, напевно, вже не приїде.

"Тому ми говорили про те, що на "Кримську платформу" приїде наш міністр закордонних справ, а я приїду на день раніше. Те, що наш міністр закордонних справ зараз не приїде, не пов’язано з нашими відносинами з Росією, а лише з тим, яка ситуація наразі склалася в Афганістані", - заявила Меркель.

Про "Мінськ"

Ангела Меркель заявила, Україна чинить правильно, коли відмовляється вести прямі переговори з представниками сепаратистів з ОРДЛО, бо стороною збройного конфлікту є Росія.

"Проблеми з виконанням "Мінських домовленостей" мають структурний характер, бо Росія є учасником цього конфлікту, тому правильно, що Україна відмовляється вести прямі переговори з представниками сепаратистів. Ми весь час крутимося навколо саме цієї проблеми. Це не новина, і це не пов’язано з тим, що я вже недовго перебуватиму на посаді", - сказала Меркель.

Вона додала, що хоча "Мінські домовленості" не призвели до врегулювання ситуації на сході України, вони все ж певною мірою забезпечили "деяку тишу".

"Але над цим треба постійно працювати, у тому числі, і під час переходу до інших гравців у політиці. Це непросто, і це буде непросто і з новим урядом. Але я підтримую цей формат, бо ним можна скористатися як майданчиком для перемовин", - зазначила канцлер.

Вона поінформувала, що розмовляла з Президентом України про "нормандський формат". Вона хотіла би провести ще одну зустріч на вищому політичному рівні і запросити російського, французького та українського президентів. "Якщо ми зможемо розробити добрий порядок денний, то я це вважаю за можливе. Президент Зеленський тут готовий нас підтримувати", - зазначила Меркель.

"Орден Свободи"

Президент України Володимир Зеленський нагородив федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель "Орденом Свободи" - найвищою державною нагородою, котрою можуть удостоїти іноземця.

Як повідомляє прес-служба керівника держави, Зеленський подякував Меркель за тверду підтримку України в ключових питаннях, а також зазначив, що її візит до Києва напередодні 30-річчя української незалежності і старту "Кримської платформи" є дуже важливим.

"У вересні Німеччина обиратиме нового канцлера. Особисто я переконаний, що пані Меркель залишиться активним учасником політичного життя Німеччини і Європи. Але знайте, що в будь-якому випадку, в будь-якому статусі і в будь-який час ви завжди будете бажаним гостем в Україні. Дякую", - сказав Зеленський.