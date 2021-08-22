Завершено роботи на найпроблемнішій для Росії ділянці «Північного потоку-2».

Наразі залишилося прокласти 15 кілометрів труб дном Балтійського моря.

 

 

Завершилося укладання труб другої нитки «Північного потоку-2» в ексклюзивній економічній зоні Данії. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на дані позиціонування морських суден.

 

Вони свідчать про те, що російське трубоукладальне судно Fortuna, яке здійснювало роботи в данський ексклюзивній економічній зоні, полишило її з боку північно-східній околиці Померанської бухти. При цьому компанія-проектувальник «Північного потоку-2» Nord Stream 2 AG залишила цю інформацію без коментарів.

 

Варто нагадати, що саме ця ділянка магістралі довжиною 147 кілометрів виявилася найбільш проблемною для російської сторони. Спочатку проходження трубопроводу через територіальні води Данії заблокувала влада країни і максимально затягнула узгодження маршруту газогону через ексклюзивну економічну зону. Коли ж дозвіл було отримано, і швейцарський підрядник Allseas відновив будівництво, його роботу зупинили американські санкції. Будівництво магістралі відновилося щойно в грудні минулого року.

 

На цей момент залишилося прокласти 15 кілометрів труб дном Балтійського моря.

22.08.2021

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