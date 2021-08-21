В Україні виявили понад 1700 випадків ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1732 нові випадки коронавірусної хвороби. Це максимальна кількість добових захворювань, починаючи із 9 червня (тоді було 1785 випадків).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (232), у Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127), Запорізькій (119), Донецькій (111) та Львівській (109) областях.

Минулої доби шпиталізували 616 осіб.

За день зафіксували 38 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 273 558 осіб. Згідно з офіційною статистикою, померло 53 432 людини.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)