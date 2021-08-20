Українці ностальгують за СРСР найменше за всі роки соціологічних спостережень.

 

Майже третина українців – 32% – через тридцять років після проголошення Акта про державну незалежність жалкує за Радянським союзом. При тім приблизно втричі менше туги совок викликає серед "покоління незалежності" – громадян, народжених уже після розпаду СРСР.

 

 

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

 

Водночас 61% респондентів заявили про те, що вони не жалкують про розпад Радянського союзу. Це найвищий показник байдужості до СРСР за весь час соціологічних спостережень, здійснених "Рейтингом". 

 

У двох українських областях за совком ностальгує понад половина респондентів – у Луганській (54%) і в Донецькій (53%). На Одещині частка носіїв ностальгії перевищує кількість скептиків – 47% проти 44%.

 

 

Найменше ностальгії – у Львівській (10%), Івано-Франківській (12%) і Тернопільській (13%) областях.

 

Соціологія свідчить: що старші респонденти, то більше вони жалкують про СРСР. Наприклад, у віковій категорії понад 61 рік ностальгія пробирає майже половину респондентів – 46%. 

 

 

До тужіння радше схильні незаможні громадяни (56%).

 

Також вища частка ностальгійних відповідей притаманна російськомовним (44%).

 

Носіями совкової журби є виборці Євгена Мураєва (засмучені 74%) та Юрія Бойка (71%). Більшість виборців Олега Ляшка (52%) теж озираються на життя тридцять років тому.

 

 

Цікаво, що виборці навіть найбільш прорадянських політиків підтримують проголошення Незалежності України. Зокрема виборці Мураєва та Бойка.

 

А найактивніше Незалежність підтримує електорат Порошенка (96%) і Зеленського (89%).

 

 

Якби референдум проводився зараз, то 80% підтримали б Незалежність України. Проти було б 15%. 

 

Найбільш незалежницькі настрої – на Львівщині (95%), Тернопільщині (93%), Івано-Франківщині (92%), Волині (91%), Рівненщині (88%), Закарпатті (87%), в Києві (84%). 

 

 

Інформація про опитування. Аудиторія: населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%. Терміни проведення: 20 липня – 9 серпня 2021 року.

 

20.08.2021

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