Пропаґанда Кремля лютує через антипутінську пісню на репетиції військового параду в Києві. 

Російська пропаґандистка із телеканалу "Россія-1" Ольга Скабеєва продемонструвала в етері свої програми кадри із репетиції військового параду в Києві, під час котрої військовики заспівали пісню харківських футбольних фанів про Володимира Путіна та його моральні якості. Відео награвали без звукового супроводу. Втім Скабеєва заявила, що офіційний Київ мусить покарати затійників, інакше будуть "наслідки".

Скабеєва заявила, що російсько-українським відносинам – "хана", а самою піснею Україна "пробила дно". Цілу державу вона назвала "українським талібаном" і висловила сподівання, що рядки з рефреном "ла-ла-ла-ла" не включать до офіційної програми параду.

"Наслідки будуть. Не варто навіть сумніватися", – пригрозила Скабеєва.

Редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив – щонайменше один підрозділ з-поміж учасників параду підтвердив, що повторить пісню про Путіна на другій репетиції параду.

Бутусов закликав киян відвідати репетицію параду у п'ятницю і гуртом заспівати славетні рядки з вояками.

"Всі, хто хоче і словом, і ділом показати, що російсько-українським відносинам – “хана”, підтримають цю пісню. Скабеєвій треба пригадати, що російсько-українським відносинам настала “хана” ще у 2014-му”, – прокометував Юрій.

Натомість редактор видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко на своїй сторінці у Facebook зазначає, що випад Скабеєвої в прямому етері спрямований прямо на Володимира Зеленського.

"Для Кремля є нонсенсом версія, що весела пісенька не була санкціонована Банковою. Бо на Росії таке просто неможливе, взагалі. Тож у Москві читають ці події однозначно: це не десантники співали, а Зе[ленський] дозволив десантникам співати... У цієї програми був ОДИН цільовий глядач. Цей глядач – Володимир Зеленський. Він мав побачити, що Кремль капець який злий”, – пояснює журналіст.

Сидоренко вважає, що Зеленський з його звичкою не дратувати Путіна в цьому випадку мусить проявити державницьку принциповість і залишити долю пісні на розсуд виконавців-вояків. Редактор видання гадає, що "ла-ла-ла-ла" може пролунати і на самому параді.

18 серпня на першій репетиції параду "коробка" українських десантників виконала на Хрещатику пісню про Путіна під барабанний супровід. У соцмережах опублікували кілька відеороликів із репетиції з цією "кричалкою". Із роликів незрозуміло, чи вояки співали цю пісню під час проходження майбутньою урочистою локацією, чи під час прямування до місця збору.