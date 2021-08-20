Іспанія не дозволила російським військовим кораблям увійти в порт Сеути.

Іспанія вже п’ять років відмовляє російському ВМФ у використанні її портів.

Влада Іспанії не дозволили російським військовим кораблям стоянку в порту автономного міста Сеута, що в Марокко. Про це повідомила газета El Pais. За її інформацією, МЗС королівства виступив проти заходу в місто з 18 до 20 серпня великого протичовнового есмінця «Вице-адмирал Кулаков» і буксира «Алтай».

За інформацією газети, Міністерство оборони Іспанії не бачило перешкод для стоянки в Сеуті російських кораблів. МЗС королівства було готове дозволити захід у порт суден, однак запросило в Москви інформацію про наступний пункт їхнього призначення. Як стверджує видання, оскільки на це запитання не було отримано відповіді, в дозволі на стоянку було відмовлено.

Як раніше подавала газета El Confidencial, влада Іспанії обмірковувала, яку відповідь дати Росії на запит про дозаправлення її флоту в порту Сеути. За версією видання, з одного боку, іспанська влада схилялися до того, щоб дозволити російським суднам зайти в порт автономного міста, щоб оживити його економіку, підкошену пандемією коронавірусу. З іншого боку, нагадувала газета, Мадрид планує прийняти у 2022 році саміт глав держав і урядів НАТО. Дозвіл на заходження в іспанський порт кораблів ВМФ Росії може викликати невдоволення Північноатлантичного альянсу, стверджувало видання.

Сеута розташована на північному узбережжі Марокко, має статус автономного міста Іспанії. Свого часу заходження російських військових кораблів у цей порт був звичною й навіть бажаною справою. Наприклад, із 2010 до 2016 року в Сеуту заходило понад 60 суден РФ із більш ніж десятьма тисячами членів екіпажу. Вони залишили в місті близько 4,5 мільйона євро.

Утім восени 2016 року в Сеуту повинні були зайти три кораблі зі складу авіаносної групи Північного флоту РФ на чолі з важким авіаносним крейсером «Адмирал Кузнецов». Тоді в НАТО заявили про стурбованість через можливість використання російської авіаносної групи для ударів по сирійському Алеппо. Відтак їм було відмовлено у входженні в порт.