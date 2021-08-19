СБУ ідентифікувала двох ефесбістів, які намагалися завербувати офіцера.

Служба безпеки України встановила особи двох співробітників російської Федеральної служби безпеки, які намагалися завербувати офіцера СБУ.

Про це повідомляє пресова служба СБУ.

"Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, який під час відвідування РФ в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ. Втім, незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора", – заявили у СБУ.

Згідно з даними відомства, російська спецслужба хотіла мати інформатора саме серед співробітників СБУ у Запорізькій області, оскільки, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію.

Повідомляється, що встановлено кадрових офіцерів ФСБ РФ, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ – це Олексій Демченко та Дмитро Картавцев.