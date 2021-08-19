На саміті "Кримської платформи" буде десять президентів.

 

Участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи" візьмуть 44 іноземні делегації.

 

 

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в четвер, повідомляє "Укрінформ".

 

"23 серпня засновниками "Кримської платформи" стануть 44 держави і міжнародні організації, у тому числі 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу", – сказав Кулеба.

 

Зокрема, на рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія. Також у "Кримській платформі" візьме участь президент Європейської ради.

 

Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція надішлють до України делегації на чолі з прем'єр-міністрами.

 

Дві держави – Швейцарія та Чеська Республіка – представлятимуть голови парламентів.

 

На рівні міністрів закордонних справ у саміті візьмуть участь 14 держав: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

 

Від Британії та Португалії будуть міністри оборони, від США – міністр транспорту, який є особистим посланником президента Джо Байдена.

 

Норвегію представлятиме державний секретар МЗС.

 

Від Європейської комісії буде віцепрезидент Валдіс Домбровскіс, від НАТО – заступник генерального секретаря. Рада Європи і ГУАМ будуть представлені на рівні генерального секретаря.

 

Сім держав – Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада та Греція – делегують послів.

 

"Отже, загалом 44 іноземні делегації, разом з Україною – 45 учасників. Я хочу наголосити, що незалежно від рівня представленості ці країни стають засновниками Кримської платформи як держави", – акцентував голова МЗС України.

 

Він також зазначив, що "Кримська платформа" уже перевищила всі попередні міжнародні заходи України за кількістю представлених на її саміті делегацій високого рівня. "Такого міжнародного заходу Україна ніколи ще не приймала", – зауважив Кулеба.

 

19.08.2021

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