Папа Франціск закликав католиків вакцинуватися.

Він зазначив, що вакцини можуть покласти край пандемії, але повинні бути прийняті всіма.

 

 

Папа Римський Франціск виступив з відеозверненням, в якому закликав як вірних Католицької церкви, так і всіх людей зробити щеплення проти COVID-19. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News. Понтифік наголосив, що здоров’я – це право кожної людини, і всім потрібно його забезпечувати. Він зазначив, що вакцини можуть покласти край пандемії, але повинні бути прийняті всіма.

 

«Завдяки милості Божій та праці багатьох людей сьогодні маємо вакцини, щоби захиститися від COVID-19», – підкреслює Папа Франціск у своєму зверненні. Беручи до уваги той факт, що для багатьох вакцини не є доступними, він наголошує на важливості того, аби забезпечити рівний доступ.

 

Ще одна проблема – це недовіра до щеплення. «Щепитися вакцинами, затвердженими компетентною владою, – це вчинок любові. Подбати, аби більшість людей вакцинувалися, – це вчинок любові. Любові до себе, до родичів і друзів, любові до всіх народів», – зауважив Святіший Отець. Він пояснив, що «вакцинуватися – це простий, але глибокий спосіб дбати про спільне добро і піклуватися про інших, особливо про найуразливіших». Папа закликав кожного зробити «свій маленький внесок у краще майбутнє».

 

Це відеопослання Святішого Отця увійшло до спільного відеозвернення, в якому взяли участь ще шестеро кардиналів та архиєпископів з Північної, Центральної та Південної Америки. Це звернення, приготоване у співпраці з Дикастерією служіння цілісному людському розвитку, опубліковане в рамках кампанії It’s Up To You («Залежить від тебе»), яку започаткували північноамериканські організації Ad Council та COVID Collaborative для того, аби спонукати людей довіряти вакцинам проти COVID-19.

19.08.2021

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