"Мрія", танки, Bayraktar. У Києві відбулася репетиція параду до Дня Незалежності.

У Києві в середу, 18 серпня, відбулася перша репетиція параду до Дня Незалежності України на Хрещатику. У заході взялося участь кілька тисяч військовиків, а також військова техніка й авіація.

Про це повідомляє Hromadske.

Почалася репетиція з проходження пішої колони.

На початку пролунали гімн України, який виконував оркестр Збройних Сил.

У пішій колоні на параді 24 серпня крокуватимуть військовослужбовці країн-союзників України, а також представники інших сил безпеки й оборони – нацгвардійці, рятувальники, поліціянти тощо.

Після маршу пішої колони відбувся проїзд механізованої колони. Серед техніки були й новітні розробки: реактивні системи "Вільха" й "Нептун", ракетний комплекс "Грім" та інші нові й модернізовані зразки українських і закордонних оборонних комплексів.

У механізованій колоні провезли один безпілотник турецької фірми Bayraktar, ще три – були в небі. Дрони TB2 в липні 2021 року вперше отримали Військово-морські сили ЗСУ.

Під час репетиції повітряної колони над Києвом пролетіло кілька гелікоптерів, а також транспортний літак "Мрія" – найбільший вантажний літак у світі. На параді пролетять бойові літаки з пуском сигнальних ракет і димами кольору прапора.

Наступні репетиції параду заплановані на 20 та 22 серпня.