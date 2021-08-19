"Мрія", танки, Bayraktar. У Києві відбулася репетиція параду до Дня Незалежності.

 

У Києві в середу, 18 серпня, відбулася перша репетиція параду до Дня Незалежності України на Хрещатику. У заході взялося участь кілька тисяч військовиків, а також військова техніка й авіація.

 

 

Про це повідомляє Hromadske.

 

Почалася репетиція з проходження пішої колони.

 

На початку пролунали гімн України, який виконував оркестр Збройних Сил.

 

У пішій колоні на параді 24 серпня крокуватимуть військовослужбовці країн-союзників України, а також представники інших сил безпеки й оборони – нацгвардійці, рятувальники, поліціянти тощо.

 

Після маршу пішої колони відбувся проїзд механізованої колони. Серед техніки були й новітні розробки: реактивні системи "Вільха" й "Нептун", ракетний комплекс "Грім" та інші нові й модернізовані зразки українських і закордонних оборонних комплексів.

 

У механізованій колоні провезли один безпілотник турецької фірми Bayraktar, ще три – були в небі. Дрони TB2 в липні 2021 року вперше отримали Військово-морські сили ЗСУ.

 

 

Під час репетиції повітряної колони над Києвом пролетіло кілька гелікоптерів, а також транспортний літак "Мрія" – найбільший вантажний літак у світі. На параді пролетять бойові літаки з пуском сигнальних ракет і димами кольору прапора.

 

Наступні репетиції параду заплановані на 20 та 22 серпня.

 

19.08.2021

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