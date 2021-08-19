В Україні зафіксували півтори тисячі випадків ковіду вперше за два місяці.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 1560 нових випадків коронавірусної хвороби. Це максимальна кількість добових захворювань, починаючи із 10 червня (тоді було 1603 недужих).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстрували в Києві (245), у Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

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Минулої доби шпиталізували 665 осіб.

За день зафіксували 32 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Загалом весь час пандемії в Україні захворіло 2 270 226 осіб. Померло 53 368 людей.