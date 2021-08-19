В Україні зафіксували півтори тисячі випадків ковіду вперше за два місяці.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 1560 нових випадків коронавірусної хвороби. Це максимальна кількість добових захворювань, починаючи із 10 червня (тоді було 1603 недужих).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстрували в Києві (245), у Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах) 

 

Минулої доби шпиталізували 665 осіб.

 

За день зафіксували 32 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. 

 

Загалом весь час пандемії в Україні захворіло 2 270 226 осіб. Померло 53 368 людей.

 

19.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Собаки читають думки
Чотириногі розпізнають, чи люди помиляються, чи навмисне обманюють.
18.08.21 | | Наука
Афганський провал: чи слід бештати Байдена?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Спробуймо розібратися: які причини цієї поразки, наскільки вона ганебна, чого очікувати далі?
17.08.21 | | У світі
Дим із запахом моря
Назарій Заноз
При заході, коли з труб звивається не сірий чи чорний, а кольоровий дим, пригадуються прекрасні різнобарвні рисунки Павла Кузнєцова з видами на заводські вежі та з сталеварного цеху. Та пишнота барв, що контрастує з монохромністю уявлень про індустріальний пейзаж.
17.08.21 | | Україна
Етика освоєння Марса
Ніколас Діркс
Потрібно уникати помилок, які зробили європейські країни в епоху колонізації.
16.08.21 | | Наука
«Посланіє» Шевченка і Кузана
Наталія ФЕЩУК
До 30-річчя Незалежності України у Чернівцях відбудеться  всеукраїнська прем’єра написаної 1991 року ораторії «Посланіє»  за поемою Тараса Шевченка «І мертвим, і живим і ненародженим…» відомого французького композитора українського походження Мар’яна Кузана.
16.08.21 | | Штука
Поетичний трамвай Сайферта
З нагоди 120-ліття чеського Нобелівського лауреата з літератури, поета Ярослава Сайферта, Чеський центр у Києві разом з українськими художниками перетворили один з чеських трамваїв, що їздять віддавна Львовом, на поетичне полотно.
15.08.21 | | Штука
Вавилоняни – першопрохідці в геометрії
Глиняна дощечка, якій 3700 років, розповідає про найраніше використання теореми Піфагора.
15.08.21 | | Наука
Магічні квадрати модельного ряду
Тарас Прохасько
Чому Ростислав Шпук — знаний фотограф, громадський діяч, підприємець та меценат — вирішив написати художню книжку і населити її героями, які дещо не вписуються в загальноприйняті стандарти
14.08.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.