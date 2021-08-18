У Києві змонтували сцену до Дня Незалежності на місці братської могили.

Організатори святкування Дня Незалежності України змонтували сцену акурат на місці братської могили на площі Конституції в Києві акурат на місці братської могили. Представники оргкомітету відкидають звинувачення і називають спекуляцією заяви опонентів.

У середу вранці секретар Київської міської ради, голова фракції "Європейська солідарність" Володимир Прокопів опублікував на своїй сторінці у Facebook фотографії сцени, змонтованої навпроти Маріїнського палацу: "Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам’яток. Зверніть увагу на фото – сцена стоїть просто таки на пам’ятному знаку. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?" – обурився він.

Представники організаційного комітету назвали заяву Прокопіва некоректною. Організатори зазначили в коментарі аґенції "Укрінформ", що сцену зводять для концерту італійського співака Андреа Бочеллі.

"Дійсно, у День Незалежності України на площі Конституції у Києві відбудеться концерт світової зірки, італійського оперного співака Андреа Бочеллі у супроводі симфонічного оркестру. Благодійні кошти, які будуть зібрані на цьому концерті, спрямують на створення Центру сучасного мистецтва – Музею Івана Марчука. Площа, яка у 2002 році отримала назву Конституції, розташована в історичній місцевості Києва біля Маріїнського парку. Її історія розпочинає свій відлік з XVIII сторіччя, коли на Печерських пагорбах розпочалося зведення Маріїнського палацу. З часом ліс біля палацу було перетворено на міський парк. На честь прийняття у 1996 році Конституції України площа перед центральними воротами Маріїнського палацу рішенням Київради набула свого нинішнього найменування. У спадок з радянських часів досі за площі Конституції знаходяться залишки пам’ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради. На той момент українська влада виявилася сильнішою, і більшовики зазнали поразки", – йдеться у повідомленні.

Організатори зазначають, що загиблі учасники повстання були поховані українським урядом у братській могилі в одному з куточків Маріїнського парку. За часів СРСР у 1935 році на місці ймовірного захоронення встановили пам’ятний знак з написом антиукраїнського прокомуністичного змісту. Під час Революції гідності цей напис збили і більшість елементів монумента зруйнували. Наразі постамент перебуває в аварійному стані.

"Враховуючи його ідеологічне спрямування, відновлення пам’ятника не актуальне. До того ж сам пам’ятник ніколи не був і не є пам’яткою історії, також він не мав і мистецької цінності. Рішенням КМДА місце розташування зруйнованого постамента має бути благоустроєне, постамент заплановано демонтувати. Тому досить дивною виглядає заява заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Прокопіва, що сцену для проведення концерту високої музики Андреа Бочеллі нібито встановлюють на місці масових поховань учасників революції 1917–1921 років", – заявили організатори у коментарі.

Організатори концерту зауважили, що під час "Євробачення-2017" київська влада не гнівалася через те, що на площі Конституції відбувалися розважальні заходи. Зокрема, саме навпроти Маріїнського палацу розклали червоний хідник, а просто біля залишків пам’ятника працював ді-джей.

Автори коментаря ззначили, що, згідно з інформацією Українського інституту національної пам’яті, на території Маріїнського парку похована значна кількість людей, які загинули під час події Української революції 1917–1921 років. Серед них – як прихильники більшовицької влади, так і жертви "червоного терору". Загальна кількість похованих досі невідома. Також невідомі місця конкретних поховань, оскільки пошукові роботи у Маріїнському парку не проводилися.

"Немає жодних підтверджень, що поховання здійснювалися саме на території, де нині розташована площа Конституції і саме у тому місці, де був встановлений радянський пам’ятний знак. Водночас, слідуючи традиціям християнської моралі та сучасним нормам права за пропозицією Українського інституту національної пам’яті після демонтажу залишків пам’ятника загиблим більшовикам планується встановити меморіальну плиту, напис на якій має у рівній мірі виказати повагу до кожного загиблого та похованого в Маріїнському парку – "В цьому парку поховані загиблі під час подій Української революції 1917–1921 років", – підсумовують організатори концерту.