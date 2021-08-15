Галицькі хроніки COVID-19: 15 серпня.

 

Станом на 09:00 15 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 652 хворих на сovid-19. За минулу добу – 125 нових випадки: 16 – на Львівщині, 49 – на Тернопіллі (проведено 348 ПЛР-досліджень) та 60 – на Івано-Франківщині (проведено 312 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина у Львівській області.

Летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 серпня (09:00): 70 696 випадків, 49 нових

 

Тернопіль – 13 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 2 особи

Козівський район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 1 особа

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 серпня (09:00): 138 745 випадків, 16 нових

 

Львів - 16 осіб

 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 серпня (09:00): 87 211 випадок, 60 нових

 

Івано-Франківськ – 8 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Надвірнянський район – 12 осіб

Снятинський район – 3 особи

Косівський район – 3 особи

Тлумацький район – 2 особи

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 12 осіб

Богородчанський район – 2 особи

Городенківський район – 13 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

15.08.2021

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