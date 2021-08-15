Галицькі хроніки COVID-19: 15 серпня.

Станом на 09:00 15 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 652 хворих на сovid-19. За минулу добу – 125 нових випадки: 16 – на Львівщині, 49 – на Тернопіллі (проведено 348 ПЛР-досліджень) та 60 – на Івано-Франківщині (проведено 312 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина у Львівській області.
Летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 серпня (09:00): 70 696 випадків, 49 нових
Тернопіль – 13 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 2 особи
Козівський район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 серпня (09:00): 138 745 випадків, 16 нових
Львів - 16 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 серпня (09:00): 87 211 випадок, 60 нових
Івано-Франківськ – 8 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Надвірнянський район – 12 осіб
Снятинський район – 3 особи
Косівський район – 3 особи
Тлумацький район – 2 особи
Галицький район – 4 особи
Коломийський район – 12 осіб
Богородчанський район – 2 особи
Городенківський район – 13 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
15.08.2021