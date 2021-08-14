Галицькі хроніки COVID-19: 14 серпня.

 

Станом на 09:00 14 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 527 хворих на сovid-19. За минулу добу – 153 нових випадки: 72 – на Львівщині , 36 – та Тернопіллі (проведено 365 ПЛР-досліджень) та 45 – на Івано-Франківщині (проведено 377 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби не померла жодна людина

Однак летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 серпня (09:00): 70 647 випадків, 36 нових


Тернопіль – 15 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 8 осіб

Козівський район – 3 особи

Монастириський район – 2 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 серпня (09:00): 138 729 випадків, 72 нових

 

Львів - 23 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 серпня (09:00): 87 151 випадків, 45 новий

 

Івано-Франківськ – 12 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Косівський район – 4 особи

Калуський район – 3 особи

Долинський район – 1 особа

Тлумацький район – 1 особа

Коломийський район – 3 особи

Городенківський район – 4 особи

Рогатинський район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

14.08.2021

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