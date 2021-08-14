Галицькі хроніки COVID-19: 14 серпня.

Станом на 09:00 14 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 527 хворих на сovid-19. За минулу добу – 153 нових випадки: 72 – на Львівщині , 36 – та Тернопіллі (проведено 365 ПЛР-досліджень) та 45 – на Івано-Франківщині (проведено 377 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби не померла жодна людина
Однак летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 серпня (09:00): 70 647 випадків, 36 нових
Тернопіль – 15 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 8 осіб
Козівський район – 3 особи
Монастириський район – 2 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 1 особа
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 серпня (09:00): 138 729 випадків, 72 нових
Львів - 23 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 серпня (09:00): 87 151 випадків, 45 новий
Івано-Франківськ – 12 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Косівський район – 4 особи
Калуський район – 3 особи
Долинський район – 1 особа
Тлумацький район – 1 особа
Коломийський район – 3 особи
Городенківський район – 4 особи
Рогатинський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
14.08.2021