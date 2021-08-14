В Україні третю добу понад тисячу випадків ковіду.

Третю добу поспіль в Україні фіксують понад тисячу випадків коронавірусної хвороби. За вчора в Україні виявили 1353 захворювання. Це найбільша кількість добових випадків, починаючи із 10 червня (тоді було 1603 недужих).

Статистика добових захворювань. Літо-2021

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

За добу найбільше захворювань на ковід виявили в Києві (198), у Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81) областях.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Напередодні шпиталізували 641 пацієнта.

Упродовж доби зареєстрували 21 смерть, спричинену ускладненнями від COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 265 217 осіб. Померло 53 238.