Анґела Меркель зустрінеться зі Зеленським у Києві.

Ця зустріч відбудеться після німецько-російського саміту в Москві.

 

 

Бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель незабаром відвідає Україну і Росію з останніми офіційними візитами. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву офіційного речника німецького уряду Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), зроблену ним під час пресконференції в Берліні в п'ятницю, 13 серпня.

 

За його словами, Меркель прибуде до Москви 20 серпня, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. А 22 серпня канцлерка відвідає Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським. Обидва візити – одноденні, уточнив речник німецького уряду.

 

Зайберт обіцяв повідомити деталі поїздок наступного тижня. У той же час прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров раніше вказав, що Анґела Меркель і Володимир Зеленський обговорять питання безпеки і двосторонні відносини. На конференцію «Кримської платформи», яка відбудеться 23 серпня, та святкування Дня Незалежності 24 серпня канцлерка не залишиться.

 

Нагадаємо, що востаннє в Києві Меркель побувала в листопаді 2018 року. Тобто ще за президентства Петра Порошенка.

 

У повідомленні з Кремля щодо майбутньої зустрічі сказано, що Меркель і Путін обговорять російсько-німецькі стосунки, а також міжнародні проблеми.

 

Останнього разу канцлерка Німеччини відвідувала Росію в січні 2020 року. Відносини Німеччини і Росії за останні місяці ускладнилися. Так, в травні Генпрокуратура РФ визнала «небажаними» в країні три некомерційні організації з ФРН. Пізніше німецький оргкомітет форуму громадянських суспільств Німеччини і Росії «Петербурзький діалог» заявив про припинення всіх двосторонніх заходів і засідань німецько-російських робочих груп на невизначений час, пов'язавши свою позицію з рішенням російської Генпрокуратури.

13.08.2021

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