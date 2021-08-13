У Воронежі вибухнув пасажирський автобус.

Двоє осіб загинуло, понад десять отримали поранення.

 

 

У Воронежі в четвер ввечері, 12 серпня, стався вибух в міському рейсовому автобусі. Як повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на Департамент охорони здоров’я Воронезької області, після вибуху до шпиталю були доставлено 19 постраждалих. Двоє пасажирів померли. Четверо зараз перебувають в реанімації у важкому стані, десятеро – в стані середнього ступеня тяжкості.

 

Вибух стався, коли автобус стояв на зупинці. Загалом під час вибуху в салоні перебувало 35 пасажирів.

 

Слідство наразі розглядає як основну технічну версію вибуху в автобусі в Воронежі. Мова може йти про несправності обладнання автобуса або про внесення некоректних змін до його конструкції. Слідчий комітет Росії (СКР) порушив кримінальну справу за статтею «Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки». Хоча за інформацією інтернет-порталу Baza, автобус пройшов техогляд менше місяця тому.

 

Прокурор Ленінського району Воронежа Юрій Бутусов повідомив, що слідів вибухових речовин, за результатами аналізів на місці події, не виявлено. Утім губернатор Воронезької області Олександр Гусєв сказав, що з 13 серпня водії громадського транспорту будуть просити пасажирів звертати увагу на будь-які сторонні предмети. Ці слова побічно можуть свідчити, що версія теракту все ж слідством не відкидається. Як і те, що розслідування справи взяв під особистий контроль голова СКР Олександр Бастрикін. Він відрядив до Воронежа московських криміналістів. Також на місце прибули вибухотехніки ФСБ.

13.08.2021

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