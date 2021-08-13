Львівщина серед лідерів за випадками ковіду вже другу добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1263 нових випадки коронавірусної хвороби. Це максимальна кількість захворювань за два місяці (12 червня було 1247 випадків).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях. Львівщина вже другу добу поспіль входить до п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю випадків ковіду.

Минулої доби зареєстрували 44 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це максимум за майже півтора місяця (30 червня був 51 летальний випадок).

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 263 864 особи. Померло 53 217 людей.

В Україні знову зростає частка тестів із позитивним результатом. Це ще один маркер нової хвилі