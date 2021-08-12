Контррозвідка СБУ затримала аґента, який шпигував у зоні ООС.

 

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та затримали аґента Головного розвідувального управління генерального штабу Збройних сил Росії, який за завданням представників спецслужби країни-агресора виїжджав у зону проведення Операції об'єднаних сил для збору розвідувальної інформації.

 

 

Про це повідомляє пресова служба СБУ.

 

"Російських кураторів цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, особовий склад підрозділів ЗСУ тощо. Шпигуна затримали на гарячому під час передання відомостей військового характеру представникові спецслужб РФ електронними каналами зв'язку", - йдеться у повідомленні.

 

У четвер за ці дії агент отримував грошову винагороду.

 

Наразі зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за ч.1 ст.258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту. Вирішується питання про оголошення підозри за ч.1 ст.114 (шпигунство) КК..

 

12.08.2021

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