Контррозвідка СБУ затримала аґента, який шпигував у зоні ООС.

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та затримали аґента Головного розвідувального управління генерального штабу Збройних сил Росії, який за завданням представників спецслужби країни-агресора виїжджав у зону проведення Операції об'єднаних сил для збору розвідувальної інформації.

Про це повідомляє пресова служба СБУ.

"Російських кураторів цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, особовий склад підрозділів ЗСУ тощо. Шпигуна затримали на гарячому під час передання відомостей військового характеру представникові спецслужб РФ електронними каналами зв'язку", - йдеться у повідомленні.

У четвер за ці дії агент отримував грошову винагороду.

Наразі зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за ч.1 ст.258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту. Вирішується питання про оголошення підозри за ч.1 ст.114 (шпигунство) КК..