На протиаварійні роботи у Чортківському замку витратять 14 мільйонів гривень.

Національний заповідник «Замки Тернопілля» спрямує 14 мільйонів гривень на ліквідацію аварійного стану Чортківського замку на Тернопільщині. Відповідний договір підписали з ТОВ «Спеціальна науково-виробнича будівельна реставрація «Кам’янець».

Кошти на рестраврацію виділили у межах національної програми «Велика реставрація». Проєкт відібрала експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Підрядник має влаштувати консерваційний дах, який повинен вберегти фортифікаційні стіни від подальшого руйнування. Тут також відтворять стіни з місцевого каменю-пісковику на основі іконографічних матеріалів, встановлять блискавкозахист, повідомили «Наші гроші. Львів».

Роботи мають завершити до кінця цього року. Цей перший етап реконструкції хочуть реалізувати до 500-ї річниці наданню Чорткову магдебурзького права, яку святкуватимуть 4 вересня 2022 року. На території замку планують проводити виставки, а також відкрити тут туристичне арткафе та сувенірні магазини.

Зазначимо, фірма «СНВБ реставрація «Кам’янець» зареєстрована 2004 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Її власницею є місцева мешканка реставраторка Раїса Розум’як.

На поточному тендері фірма «СНВБ реставрація «Кам’янець» конкурувала з ТОВ «Салон «Архітектура. Будівництво. Дизайн» та ТОВ «Укрполреставрація». Під час аукціону лише компанія «Салон «Архітектура. Будівництво. Дизайн» знизила свою пропозицію, інші ж учасники залишили ціни незмінними.

Нагадаємо, Чортківський замок спорудили наприкінці ХІV столітті. Він був резиденцією українських магнатських родів Гольських та Потоцьких, а тепер входить до національного заповідника «Замки Тернопілля». За даними Чортківської міської ради, протягом останніх десяти років державних коштів на ремонт та реставрацію замку не виділяли.

Фото nova.te.ua, facebook.com/chortkiv.city.council