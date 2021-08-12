В Україні максимум захворювань на ковід за два місяці.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1247 нових випадків коронавірусної хвороби. Це максимальна кількість захворювань за два місяці (12 червня було 1247 випадків).
Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (205), у Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.
За вчора шпиталізували 588 людей.
Упродовж доби зареєстрували 24 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіла 2 262 601 особа. Померло 53 173 людей.
12.08.2021