В Україні максимум захворювань на ковід за два місяці.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1247 нових випадків коронавірусної хвороби. Це максимальна кількість захворювань за два місяці (12 червня було 1247 випадків).

 

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (205), у Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

 

За вчора шпиталізували 588 людей.

 

Упродовж доби зареєстрували 24 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 262 601 особа. Померло 53 173 людей.

 

12.08.2021

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