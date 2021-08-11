Зеленський хоче обговорити із Меркель ґарантії через Nord Stream 2.

Президент Володимир Зеленський має намір обговорити із канцлером Німеччини Анґелою Меркель під час її візиту в Україну 22 серпня питання ґарантій для України на тлі запуску проєкту Nord Stream 2.

Про це заявив прес-секретар Президента Сергій Никифоров на брифінґу в середу.

"Анґела Меркель і Володимир Зеленський говоритимуть про те, як конкретно Німеччина буде ґарантувати виконання тих зобов’язань, які вона взяла на випадок, якщо Росія після запуску «Північного потоку – 2» спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем", – повідомив речник Президента.

Зі слів Никифорова, керівник держави і канцлер Німеччини обов’язково обговоряться ситуацію на сході України та реанімацію переговорів про припинення війни на Донбасі.

Никифоров вважає: візит Анґели Меркель доводить актуальність принципу: "про Україну без України – ані слова".

"І що без прямих переговорів з Президентом України сучасні найважливіші безпекові питання в Європі не вирішити", – резюмував він.