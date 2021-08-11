Гакери викрали понад $600 млн в криптовалюті.

Від крадіжки постраждали користувачі платфлорми Poly Network.

 

 

Транснаціональна блокчейн-платформа Poly Network зазнала у вівторок, 10 серпня, гакерської атаки. Як повідомляє телеканал ARD з покликом на представників платформи, зловмиснмкам вдалося поцупити з гаманців користувачів Poly Network щонайменше 600,3 мільйона доларів в криптовалюті. Наразі це є найбільшою за масштабом крадіжкою в цій царині.

 

«З жалем повідомляємо, що Poly Network зазнала атаки. Активи були переведені на адреси гакерів», – повідомила платформа в своєму Twitter, вказавши рахунок, на який, на її думку, пішли кошти користувачів. Викрадено активи в біткоїнах, Ethereum та інших криптовалютах. За даними попереднього розслідування платформи, гакери використовували уразливість кількох гаманців.

 

«Ми закликаємо майнерів причетних блокчейнів і криптобірж занести в чорний список токени, які надходять зі зазначених вище адрес. Ми вчинемо юридичні дії і наполегливо закликаємо гакерів повернути активи», – заявили адміністратори платформи.

 

Компанія SlowMist, що спеціалізується на залагодженні безпеки систем на основі блокчейна, також опублікувала заяву через кілька годин після інциденту. Вона ідентифікувала електронну пошту і IP-адресу пристрою зловмисника і працює над відстеженням додаткових ідентифікаційних ключів.

 

За даними сервісу Atlas VPN, з 2012 до 2020 року гакери викрали понад $13,6 млрд в криптовалюті, скоївши понад три сотні зламів бірж, гаманців для зберігання цифрових активів і децентралізованих додатків.

 

Poly Network – це транснаціональна платформа для обміну криптовалютою, створена на основі китайського проекту NEO, до якого долучилася низка інших майданчиків, в тому числі зі США.

11.08.2021

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