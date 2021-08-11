Facebook забанив російську кампанію дезінформації про вакцини.

Російське агентство наймало європейських блогерів для поширення фейкових новин про вакцини від коронавірусу.

 

 

Facebook зупинив кампанію дезінформації про вакцини від COVID-19, організатори якої діяли з Росії. Вони намагалися наймати інфлюенсерів в Європі для поширення фейків на цю тему, передовсім про BioNTech-Pfizer та AstraZeneca. Про це, як повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle, заявили у вівторок, 10 серпня, представники соцмережі.

 

Кампанія дезінформації проводилася на кількох інтернет-платформах. Окрім Facebook і Instagram, вона поширювалася на такі ресурси, як Reddit, Medium і Change.org. За словами провідного фахівця Facebook з аналізу глобальних загроз Бена Німмо (Ben Nimmo), її автори поширювали брехливі матеріали і організовували петиції, щоб підкуплені інфлюенсери з доброю репутацією могли їх використовувати в своїх постах. Таким чином фейкова інформація «відмивалася». Німмо назвав цю схему «пральні для дезінформації».

 

Як розповів Німмо, кампанія з дезінформації про вакцини була організована зареєстрованою у Великій Британії фірмою Fazze. Вона займалася мережевою рекламою і працювала з Росії. У липні Facebook видалив 65 екаунтів, пов'язаних з антивакцинаторською кампанією, а Instagram – 243 еккаунти.

 

Цільова аудиторія кампанії мешкала в Індії і Південній Америці, але дезінформація також поширювалася серед користувачів у США. При цьому не можна сказати, що кампанія була успішною, адже більшість постів не отримало жодного лайка, а петиції не набирали більше 1000 голосів.

 

Як повідомив керівник відділу безпеки Facebook Натаніель Ґлейчер (Nathaniel Gleicher), досі невідомо, хто замовив організацію такої кампанії фірмі Fazze. Вся зібрана в результаті розслідування інформація була передана представникам влади й іншим інтернет-компаніям.

11.08.2021

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