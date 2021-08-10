В Україну привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Про це у Facebook повідомила народна депутатка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

"Очікуємо на експонування до Дня Незалежності. Три її копії, передані Швецією, вже експонують в Україні: у парламенті та Офісі Президента! Третя копія буде передана в Конституційний Суд після його реформування", – написала Совгиря.

Нагадаємо, 2020 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував, що до України на її 30 років привезуть небачений презент.

Згодом Президент України Володимир Зеленський, анонсуючи 25-ту річницю Конституції України, повідомив, що офіційний Київ домовився про експонування Конституції Пилипа Орлика в Києві.

У серпні міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, презентуючи концепцію святкування Дня Незалежності, поінформував, що у Національному заповіднику "Софія Київська" відкриється виставка "Раритети країни", на якій представлять оригінал Конституції Пилипа Орлика, а також його булаву і два оригінали універсалів Івана Мазепи.

Конституцію Пилипа Орлика схвалили на козацькій раді в місті Бендери 1710 року. Тоді це була територія Османської імперії – козаки та старшини опинилися там після невдалої для них Полтавської битви. Конституція має преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана.

Конституцію уклали у двох примірниках: староукраїнською та латинською мовами. Написана латиною зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві, – нагадує "Укрінформ".