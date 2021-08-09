Банкова спростувала бздури Лукашенка про вишкіл бойовиків в Україні.

Президент України Володимир Зеленський назвав безпідставними звинувачення з боку Олександра Лукашенка в підготовці на території України бойовиків, яких потім нібито направляють у Білорусь.

Про це повідомив прес-секретар керівника держави Сергій Никифоров.

На погляд Зеленського, такі заяви спрямовані на відвертання уваги від внутрішньополітичної ситуації в цій країні.

"Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка Володимир Зеленський називає безпідставними", – прокоментував Никифоров.

Банкова вважає, що заяви Олександра Лукашенка мають на меті відвернути увагу від драматичних подій, які розпочалися в Білорусі торік і тривають донині.

"Кризу, що почалася після президентських виборів, можна розв'язати лише демократичним шляхом. Але Олександру Лукашенку забракло сміливості ним піти", – сказав Никифоров.

Володимир Зеленський наголошує, що Україна залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав.

"Сподіваємося, що не буде недружніх кроків стосовно України з боку Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть – це отримає негайну й потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти", – зазначив Сергій Никифоров.

9 серпня Лукашенко звинуватив Зеленського у підготовці бойовиків, постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі.

"Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди? Адже зброя йде в основному з території України. Зараз ми закрили, звичайно, вже намертво цей кордон (хоча намертво важко закрити). Але навіщо ви це творите? Це ж сусіди, рідні люди... Він через кордон перекидає сюди зброю, вибухівку. Адже ми це знайшли, їм показали. І наш очільник КДБ їм чітко сказав, що ми бачимо, хто з силовиків органів влади офіційних в Україні це організовує", – заявив Лукашенко.