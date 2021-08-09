Інфляція за підсумками липня зросла до 10,2%.

Зростання споживчих цін в Україні в річному вимірі за підсумками липня 2021 року прискорилося до 10,2% із 9,5% за підсумками червня.

Про це повідомила Державна служба статистики у понеділок.

Згідно з даними Держстату, за липень цього року інфляція становила 0,1%, натомість у липні минулого року було зафіксовано дефляцію 0,6%.

Базова інфляція в липні стала негативною - 0,1%, що відповідає показникам липня минулого року, відповідно в річному вимірі вона залишилася на рівні 7,3%.

Згідно з даними Держстату, на споживчому ринку в липні порівняно з червнем поточного року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,1%. Найбільше (на 8,1%) подешевшали овочі. На 0,7-0,5% знизилися ціни на соняшникову олію, сало, фрукти. Водночас на 6,7% подорожчав цукор, на 0,8-0,3% зросли ціни на м'ясо і м'ясопродукти, масло, кисломолочну продукцію, сметану, яйця.

Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, зокрема на тютюнові вироби - на 0,9%, алкогольні напої - на 0,7%.

Одяг та взуття подешевшали на 5,2%, зокрема взуття - на 5,8%, одяг - на 4,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види пального на 0,6% відбулося переважно через підвищення цін на природний газ на 3,3%, оренду житла - на 0,7%.

Ціни на транспорт зросли на 1,1% насамперед через подорожчання пального та мастил на 2,7%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті - на 2,4%.

Як повідомлялося, в червні споживчі ціни в Україні зросли на 0,2%, в травні - на 1,3%.

Загалом за перші сім місяців цього року інфляція в Україні становила 6,5%, базова - 4,2%.

Аґенція "Інтерфакс-Україна" нагадує: Національний банк України в липні погіршив прогноз інфляції на 2021 рік із 8% (у квітневому прогнозі) до 9,6%. За його оцінками, за підсумками третього кварталу інфляція досягне піку цього року на рівні 11,2%, після чого розпочнеться її зниження.