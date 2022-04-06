Продажі нових легкових автомобілів у Росії в березні впали на 62,9%.

Це стало наслідком західних санкцій та шаленої інфляції в країні.

У Росії стрімко падає продаж легкових автомобілів. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на статистику Асоціації європейського бізнесу (АЄБ). Так у березні 2022 року в Росії продали 55 129 нових легкових та легких комерційних автомобілів, що на 93 547 менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином зниження продажів становило 62,9%, йдеться у дослідженні АЄБ.

Це можна порівняти з показниками квітня 2020 року, коли на тлі пандемії коронавірусу, за даними Асоціації, автомобільний ринок Росії впав на 72,4%, а автодилери продали 38922 автомобілі.

У березні 2022 року продажі продукції «АвтоВАЗу» скоротилися на 64% (до 12 289 автомобілів), продаж KIA – на 68% (до 6336 машин), а Hyundai – на ті ж 68% (до 4909 машин). Усі три згадані компанії лідирують у рейтингу АЄБ за кількістю проданих автомобілів у березні.

Продажі нових автомобілів зі США, Японії чи Європи практично зупинилися через відсутність нових поставок. Багато іноземних автовиробників оголосили про припинення виробництва або вихід з Росії після російського вторгнення в Україну.

Окрім того, через шалену інфляцію в Росії вартість нових автомобілів там, за даними «Автостату» та російських автоконцернів, у березні згрубша зросла на 40%.