Лукашенко несподівано спрогнозував, що незабаром полишить посаду.

Хто саме прийде на зміну білоруському диктатору, той відмовився уточнювати.

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про свій швидкий відхід з посади глави держави і про те, що йому «на зміну прийде інша людина». Про це він повідомив у понеділок, дев’ятого серпня, під час зустрічі з журналістами, представниками громадськості, експертної та медійної спільноти республіки, названої «Великою розмовою з президентом», – передає державне інформаційне агентство БЕЛТА.

У той же час Лукашенко закликав не спекулювати на тему, коли саме він полишить свою посаду. «Не треба гадати, коли піде Лукашенко і так далі. Дуже скоро», – запевнив він. При цьому білоруський лідер відмовився називати ім'я свого можливого наступника, зазначивши, що рішення залишиться за громадянами країни. «Кого білоруський народ обере, той і буде президентом, це дійсно так», – запевнив він.

Свою майбутню демісію білоруський лідер назвав цілком природною. «Це природно. Це ж не вічна посада. Я людина. Й іноді просто хочу спокійно пожити, але потім починаю заглиблюватися в роздуми і думаю, що спокійного життя у мене вже не буде. Тому що така робота», – зазначив Лукашенко.

Він зізнався, що в чомусь навіть заздрить експрезидентові України Леонідові Кучмі: «Під час зустрічі питаю його, як він себе почуває. Каже, прекрасно. І бачу, що дійсно прекрасно. Починаю усвідомлювати і бачу, що я так не зможу. Я вріс в цю країну, вона – в мене. І я не розумію, як можна жити: на пенсію піти або займатися якимось іншим справою – я цього поки що не уявляю. Це не означає, що я вчепився і посинілими пальцями буду триматися за це крісло. Ні. Після мене прийдуть люди, навіть дуже скоро. Тільки ви там не партеся в своєму середовищі [щодо питання термінів]», – заявив Лукашенко.

Раніше у своєму виступі Лукашенко заявив, що, на його думку, вибори глави держави рік тому пройшли в умовах «тотальної гласності й демократизації політичного життя». Він зазначив, що частина кандидатів на президентську посаду спочатку готувалася «довбати владу», замість того щоб готуватися до «справедливих і чесних» виборів.