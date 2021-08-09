У Львові арештували квартиру працівниці музею через підозру у втраті стародруків.

Слідчий суддя Личаківського районного суду Львова наклав арешт на квартиру, яка належить ексзавідувачці відділу Музею мистецтва староукраїнської книги Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького. Її підозрюють в тому, що вона допустила порушення посадових обов`язків, що призвело до втрати музейних предметів, повідомили «Наші гроші. Львів».

Євангеліє 1600 року

Із ухвали судді Сергія Гирича від 4 серпня 2021 року випливає, що мова йде про втрачені книжки, через що збитки Львівській національній галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького оцінюють в 5,82 мільйона гривень.

Поліція розслідує справу ще з 2017 року. Тоді новопризначений директор галереї Тарас Возняк заявив про рекордну крадіжку стародруків із музею – понад 400 музейних предметів, частина з яких була підмінена. Серед втрачених стародруків, зокрема, «Апостол» 1574 року Івана Федоровича та Євангеліє 1600 року.

«Вкрадена кожна четверта старовинна книга. Мене часто запитують, як так могло статися, як можна було вкрасти мікроавтобус або два стародруків? Переконаний – це тривало роками. І це був не спонтанний процес, а добре налагоджене і цілеспрямоване викрадення», – повідомив Тарас Возняк.

Про підозру за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) тодішній завідувачці відділу Музею мистецтва староукраїнської книги повідомили 29 липня цього року.

«Апостол» Івана Федоровича 1574 року

Відомо також, що у межах досудового розслідування представник музею подав цивільний позов до підозрюваної на понад 5,8 мільйона гривень. Арешт на квартиру наклали через цей позов «з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Наразі інформації про обрання запобіжного заходу підозрюваній в Єдиному державному реєстрі судових рішень немає.

Фото life.pravda.com.ua