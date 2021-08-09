В Україну прибув новий посол Ізраїлю.

До України напередодні 8 серпня прибув новий посол Ізраїлю Міхаель Бродський. Про це повідомило посольство Ізраїлю в Україні на своїй facebook-сторінці.

«Сьогодні дипломати Посольства Ізраїлю в Україні зустріли нашого нового посла Міхаеля Бродського. Дипломати поділились справжніми українськими традиціями та висловили надію на подальшу ефективну співпрацю», – поінформували у посольстві.

У червні уряд Ізраїлю призначив Бродського новим послом в Україні, його кандидатуру погодили у листопаді. Він замінив на посаді ізраїльського дипломата Йоеля Ліона, який працював послом в Україні з 2018 року.

ДЛЯ ДОВІДКИ.

Міхаель Бродський народився у 1972 році у Санкт-Петербурзі, а в 1990 році разом з родиною іммігрував до Ізраїлю. Закінчив Тель-Авівський університет, де отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії та національної безпеки. У 2002 році розпочав дипломатичну кар'єру.

У 2003-2008 роках Бродський працював пресаташе посольства Ізраїлю в Москві, а також політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві. У 2009-2013 роках обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. З 2015 по 2018 рік був послом Ізраїлю в Казахстані.