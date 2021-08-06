Російських політиків роздратувало інтерв'ю Зеленського зі закликами покинути Донбас.

Представники російської влади неґативно відреаґували на інтерв"ю Президента Зеленського телеканалу "Дім", у котрому він запропонував виїхати до Росії мешканцям Донбасу, котрі не вважають себе українцями і не пов'язують свого майбутнього з Україною.

Зокрема, спікер Госдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що Зеленському не пасує говорити про щасливе майбутнє окупованих територій, бо він практикує геноцид.

“Бувають різні заяви, але ця належить до тих, які краще не робити, якщо ти сам не щирий і не любиш. Якщо під “любов’ю” Зеленський розуміє водну, енергетичну, транспортну, продовольчу і фінансову блокаду, які він оголосив жителям Криму, то це не любов, а геноцид”, – написав Володін на своїй сторінці у соцмережах.

Спікер Госдуми порадив Зеленському перейматися добробутом українців, щоб вони не мусили працювати "на плантаціях Польщі та інших країн Європи". Росіянин пропонує Президентові України "зупинити війну на Донбасі проти власних громадян".

МЗС Росії в своєму коментарі у twitter вирішило покепкувати зі згадки Зеленського про веселий час у радянському Криму і смак тамтешніх рапанів. Водночас відомство Сєрґєя Лаврова теж заявило про злочини Зеленського проти своїх "соґраждан". Президентові пообіцяли зготувати рапанів "тільки після того, як він покається перед народом “Криму і Донбасу” у своїх злочинах”.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відповів на інтерв'ю Зеленського анекдотом. Тож є враження, що російським посадовцям порадили: замість усерйоз диспутувати з офіційним Києвом – краще віджартовуватися.

"Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про непрацюючі фонтани: «А тут був фонтан??» На що одесит йому відповідає: «Чому був? Він був, є і буде». Так і з Кримом. Керівники України приходять і йдуть. А Крим завжди був, є і буде російським", – сказав Шойгу, згідно з повідомленням російської аґенції ТАСС.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський запропонував мешканцям Донбасу, які вважають себе росіянами, виїхати в Росію.

"Та частина людей, які живуть нині на окупованій території Донбасу та Криму, мають точно зрозуміти – це не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб мене зрозуміли. Іще раз: Батьківщина – чи ти гість? Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованому, і ти вважаєш, що "це діло праве, і нам у Росію, що ми росіяни" – це велика помилка залишатися жити в Донбасі. Це ніколи... ніколи не буде російською територією. Просто ніколи! Неважливо, скільки це буде окуповано. Це, як стіна в Німеччині, розумієте? В будь-якому випадку, люди, історія скористаються моментом і стіна завалиться. Якщо навіть не домовитися – все одно скористаються моментом люди. Інше неможливе", – заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалові "Дім".

"Я вважаю, що для майбутнього своїх дітей і онуків, якщо ти любиш Росію і вважаєш, що все життя перебував на території України, але постійно відчував, що це Росія... Якщо ти так відчуваєш, то я вважаю, що ця людина має зрозуміти в ім’я своїх дітей та онуків: уже треба їхати і шукати собі місце в Росії. Це правильно. Це правильно! Тому що без України на цій території цивілізації не буде. Україна зростатиме вгору, буде все будуватися, однозначно. Донбас в тому вигляді – в окупованому й відрізаному – нікуди зростати не буде. Тому щастя для цих людей не буде", – сказав Президент.