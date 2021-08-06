У Білорусі споруджується концтабір для політв’язнів.

Сюжет про це показав американського телеканалу CNN.

 

 

Влада Білорусії споруджує концтабір для політв’язнів. Про це розповідається в сюжеті американського телеканалу CNN, оприлюдненому в четвер, 5 серпня. В ньому показані відеозаписи свідчень очевидців, які надійшли до редакції.

 

За даними телеканалу, табір розташований в селищі Новоколосово Мінської області, від білоруської столиці до нього приблизно година їзди. За часів СРСР на цьому місці базувався арсенал ракетних військ.

 

Територія прощею 81 гектар обнесена трьома рядами парканів з колючим дротом під напругою. По периметру встановлені камери відеоспостереження». Також на воротах є табличка з написом «Заборонена межа. Прохід заборонено». За парканом видніється кілька будівель, зокрема, одноповерховий барак зі світловідбиваючими шибами. На території помічені люди в камуфляжі.

 

Місцеві мешканці кажуть, що цей об’єкт є табором, і що територію патрулюють військовики. Як повідомив один зі співрозмовників телеканалу, котрий є співробітником американських спецслужб, об'єкт може бути використаний як табір для ув'язнених, однак прямих доказів цього у нього немає.

 

При цьому канал цитує слова Франака Вячорка – радника лідерки білоруської опозиції Світлани Ціхановської: «Не дивно, що (Олександр Лукашенко – ред.) намагається створити щось на кшталт тюремного табору, адже нова хвиля протестів прийде обов'язково. Її прихід може бути прискорений його заявами, її прихід може бути прискорений економічною ситуацією. Вона прийде. Він розуміє це і хоче бути підготовленим краще, ніж минулого, 2020-го року».

 

Варто нагадати, що жовтні минулого року опозиційна організація колишніх білоруських силовиків BYPOL опублікувала аудіозапис. На ньому заступник міністра внутрішніх справ Микола Карпенков каже, що потрібно калічити протестувальників і впритул застосовувати проти них нелетальну зброю. Він також каже про створення концтабору «для особливо гострокопитних», аби тримати там учасників протестів, «допоки все не заспокоїться». Білоруський уряд назвав цей запис фейком.

06.08.2021

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