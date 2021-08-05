Кулеба і Єрмак обговорили зі Салліваном візит Зеленського.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашінґтоні обговорили із радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном майбутній візит Президента Зеленського до США та його зустріч із Джо Байденом 30 серпня.

Про це повідомила пресова служба Офісу президента.

Українська та американська сторони обговорили розвиток ситуації на сході та спільні зусилля України та США у мирному врегулюванні українсько-російського конфлікту.

"Окрему увагу було приділено питанням розширення стратегічного партнерства між двома державами та останнім досягненням у процесі реформування судочинства в Україні та інших важливих реформ", – переповіли на Банковій.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати Америки – це стратегічний партнер України "номер один" у галузі безпеки. "Нас об’єднують спільні інтереси, завдання, цілі зовнішньої політики та цінності наших народів. Це головне, а все решта – інформаційний шум і здогадки", – прокоментував міністр.

Кулеба також спростував прогноз про розмову з Байденом "на підвищених тонах", котрий висловили окремі політики із президентської команди (конкретно, таке припущення висловлював голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія).

"У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних «підвищених тонів» або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору. Важливо, що Президент поїде до Сполучених Штатів у сильній позиції, одразу після наймасштабнішої в історії України міжнародної події: установчого саміту "Кримської платформи", на який до Києва приїдуть понад три десятки наших партнерів, у т.ч. висока делегація із США", – прокоментував Кулеба.