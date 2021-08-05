Суд повернув державі титано-магнієвий комбінат Фірташа у Запоріжжі.

Господарський суд Запорізької області задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави до компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" (Кіпр) і ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" про розірвання договору про заснування самого товариства та повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

"Сьогодні суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП і своїм рішенням повернув "Запорізький титано-магнієвий комбінат" у власність держави", – повідомила пресова служба Антикорупційної прокуратури.

У САП зазначили, що аналогічне рішення Запорізький суд уже виносив у липні 2018 року, і законність цього рішення підтвердив суд апеляційної інстанції, проте Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" і направив справу на новий розгляд.

Як нагадує аґенція "Інтерфакс-Україна", Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Господарського суду Києва у 2016 році позовну заяву з вимогою розірвати договір про заснування ТОВ "ЗТМК" як такий, що суперечить інтересам держави.

За даними правоохоронців, у 2013 році за результатами з переможцем проведеного конкурсу Фондом державного майна України – офшорною компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед" (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group – з метою нібито залучення інвестицій для впровадження сучасних прогресивних технологій і створення високорентабельного виробництва підписали договір про заснування ТОВ "ЗТМК".

Згідно з досягнутими домовленостями, фонд у статутний капітал створеного суб'єкта передав цілісний майновий комплекс комбінату, який раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК". Компанія "Толексіс Трейдінг Лімітед" здійснила внесок у грошовій формі в сумі $110 мільйонів, який мав виняткове цільове призначення – для фінансування модернізації виробництва до встановлених термінів протягом 2013 року – першого кварталу 2015-го.

Незважаючи на те, що частка держави в ТОВ "ЗТМК" становить 51% (контрольний пакет), фактично підприємство передали в управління наближеного до інвестора менеджменту. Слідство встановило, що більшість із залучених інвестицій менеджмент розтратив на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов'язаними із DF Group. Далі ці кошти вивели з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва фактично спрямували лише 20 мільйонів.

САП ініціювала розірвання договору і повернення комбінату повністю у сферу державного управління.

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко заявив, що "рішення суду доводить – ніхто не може наживатися за рахунок держави і народу України".

"Повернення ЗТМК у державну власність забезпечить подальший розвиток і оновлення виробництва, яке почалося у 2020 році. У червні минулого року на підприємстві був призначений новий менеджмент, тоді ми відновили контроль держави над комбінатом і приступили до реалізації програми фінансового оздоровлення і модернізації. Вже скоро ЗТМК поверне собі статус перлини української металургії", – прокоментував Сенниченко.

Компанія Tolexis Trading Limited підконтрольна Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа. ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану. Його проєктна потужність – 20 тисяч тонн на рік, проте через зношеність виробничих фондів підприємство наразі може випускати лише вдвічі менше.