Українські правоохоронці оголосили підозру двом генералам РФ за "іловайський котел".

Двом генерал-полковникам збройних сил Росії повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Їх вважають одними з організаторів "іловайського котла".

Про це повідомила пресова служба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, начальник головного штабу сухопутних військ – перший заступник головнокомандувача сухопутних військ збройних сил РФ (з січня 2015 року – заступник начальника генерального штабу ЗС РФ) та начальник центрального комадного пункту генерального штабу збройних сил РФ у серпні 2014 року, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права, нехтуючи людським життям, з метою досягнення своєї мети щодо окупації частини Донецької та Луганської областей України, організували та здійснили віроломне вбивство українських захисників біля м. Іловайськ під час їх виходу з оточення так званим «зеленим коридором», безпечність якого гарантувалася ЗС РФ", – поінформували в Офісі генпрокурора.

"Впродовж 2014–2015 років підозрювані, за попередньою змовою з іншими високопосадовцями ЗС РФ, здійснюючи керівництво ввіреними підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань, вели агресивну війну проти України, у результаті чого порушили територільну цілісність нашої держави", – додали на Різницькій.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваних у розшук.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ.