Серед повністю вакцинованих американців коронавірусом заразилося менше відсотка.

 

Враховуючи динаміку вакцинації можна оцінити, що антикоронавірусне щеплення зменшує ризик смертельного ковіду в 58 раз.

 

 

Менше 1% повністю вакцинованих мешканців США заразилися коронавірусною інфекцією covid-19, (т. зв. breakthrough infection – буквально "проривна інфекція", зараження, незважаючи на вакцинацію). На це вказує аналіз офіційних даних всіх штатів, проведеним Kaiser Family Foundation, передає CNN.

 

Згідно з аналізом KFF, більше 90% випадків – і більше 95% госпіталізацій і смертей – припадає на невакцинованих осіб. Враховуючи, що на даний час повністю вакциновано 65% дорослого населення США, ймовірність захворіти повністю вакцинованим в більше як у 17 разів менша, ніж у невакцинованих (ефективність вакцини більше 94%, що близько до анонсованих ще до масової вакцинації відсотків для стосованих в США мРНК-вакцин виробництва компаній Модерна і Пфайзер).

 

Федеральний уряд повідомляє дані тільки про інфікування вакцинованих, які призводять до лікарні або смерті. Згідно з даними федерального Центру з контролю і профілактики захворювань США серед 165 млн повністю вакцинованах американців шпиталізовано з ковідним діагнозом 6,6 тисяч, що становить 0,004%.

 

За цими ж даними від ковіду померло менше 0,001% повністю вакцинованих. Оцінку зменшення ризику смертельного ковіду можна провести, враховуючи динаміку вакцинації. З першої декади січня 2021 року, коли в США з'явилися перші сотні тисяч повністю вакцинованих, сумарно ці повністю вакциновані американці прожили 17,5 млрд людино-днів, невакциновані ж дорослі американці – 54 млрд (265 млн осіб помножити на 203 дні). За це час померло майже 200 тисяч невакцинованих американців і 1,6 тисяч повністю вакцинованих.

 

Виходячи з цих даних добова ймовірність смерті складає 5,5×10⁻⁶ для невакцинованих, в той час як для вакцинованих 0,094×10⁻⁶ – в 58 раз менша, що дає 98,5% ефективності вакцини щодо летальних випадків. Причому, слід мати на увазі, що першочергово від ковіду вакцинували більш уразливі групи американців, тому з врахуванням цього фактору рівень захисту від ковіду в пересічного американця буде ще вищий.

 

 

03.08.2021

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