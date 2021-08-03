Голову "Білоруського дому в Україні" знайшли мертвим.

 

Голову "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник у понеділок після виходу на пробіжку, знайшли повішеним в одному з парків Києва.

 

 

Про це повідомляє столична поліція.

 

"Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події", – йдеться в заяві.

 

Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

 

"Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози", – закликали у відомстві.

 

Голова громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов зник у Києві напередодні. За попередніми даними, він вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся.

 

На сторінках "Білоруського дому" в соцмережах поінформували, що з телефонного номера Шишова зробили кілька так званих "глухарів" (дзвінків на невідомі номери), і більше на зв'язок він не виходив. "Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але жодних слідів Віталія не виявлено", – зазначили в БДУ.

 

03.08.2021

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